JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach Gesprächen mit dem Unternehmen mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialysespezialisten am 3. November dürften die einsetzenden Belastungen durch das US-Erstattungssystem und die Inflation belegen, auch wenn sie sich stärker als von ihm bisher erwartet erst im Schlussquartal bemerkbar machen sollten, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Ausblick. Die Konsensschätzungen für 2027 erschienen zu optimistisch. Vor diesem Hintergrund blieben die Aussichten für den Aktienkurs schwierig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 22:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:15 / BST
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Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 39,20EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 32,30
Kursziel alt: 32,30
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