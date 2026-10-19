JPMORGAN stuft RENAULT SA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Die von der EU-Kommission geplante, beschränkte Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus China dürfte den 2026 hinter den Erwartungen gebliebenen europäischen Autosektor bis Jahresende nach oben treiben, einschließlich der großen Hersteller und der Zulieferer, schrieb Jose Asumendi am Montag./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 27,43EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

