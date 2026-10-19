JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Die von der EU-Kommission geplante, beschränkte Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus China dürfte den 2026 hinter den Erwartungen gebliebenen europäischen Autosektor bis Jahresende nach oben treiben, einschließlich der großen Hersteller und der Zulieferer, schrieb Jose Asumendi am Montag./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 3,96EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6,00 $ , was eine Steigerung von +54,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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