JPMORGAN stuft Stellantis auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Die von der EU-Kommission geplante, beschränkte Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus China dürfte den 2026 hinter den Erwartungen gebliebenen europäischen Autosektor bis Jahresende nach oben treiben, einschließlich der großen Hersteller und der Zulieferer, schrieb Jose Asumendi am Montag./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 3,96EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 6
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 6
Währung: EUR
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