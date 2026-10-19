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    OxyDew Analyzer

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    Ein kompaktes Gerät, zwei entscheidende Gasmessungen

     

    OxyDew Analyzer: One Compact Instrument, Two Critical Gas Measurements

     

    Kombiniert bewährte Ntron-Sauerstoff- und Michell-Taupunktsensoren in einem betriebsbereiten Gerät für präzise, driftarme Messungen

     

    NAVAN, IE / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / DwyerOmega stellt den neuen Ntron OxyDew Analyzer vor, eine vollständig integrierte Lösung, die die Messung der Sauerstoffkonzentration und des Feuchtigkeitsgehalts anhand des Taupunkts in einem einzigen, kompakten, wandmontierbaren Analysegerät vereint. Das Ergebnis: Es müssen weniger Geräte installiert, verkabelt und gewartet werden, ohne dass dabei die Genauigkeit und Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden, die für die Überwachung der Gasqualität von entscheidender Bedeutung sind.

     

    Durch die Kombination zweier bewährter Sensortechnologien in einem Gerät senkt OxyDew die Gerätekosten, vereinfacht die Installation und reduziert den laufenden Wartungsaufwand – und das alles ohne Leistungseinbußen. Bediener überwachen die Sauerstoffkonzentration und den Taupunkt gleichzeitig über einen 3-Zoll-Farb-Touchscreen und verfügen damit über eine zentrale Bedien- und Steuerungseinheit anstelle von zwei separaten Systemen. OxyDew ist ab sofort in ganz Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich.

     

    Integrierte Doppelmessung für zuverlässige Prozessüberwachung

     

    Das Herzstück von OxyDew bildet die Integration des bewährten Ntron SenzTx-Sauerstofftransmitters und des Michell Easidew-Taupunkttransmitters, ebenfalls von DwyerOmega, in Verbindung mit einem speziell entwickelten 3-Zoll-Farb-Touchscreen-Display. Zusammen sorgen diese etablierten Technologien für stabile, driftarme Messungen und langfristige Zuverlässigkeit bei der kontinuierlichen Gasqualitätsüberwachung.

     

    Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören:

    • Sauerstoffmessbereiche von 0–25 % und 0–1000 ppm
    • Taupunktmessbereich von –110 °Cdp bis +20 °Cdp
    • Separate analoge 4–20-mA-Ausgänge für Sauerstoff und Taupunkt
    • Vier vom Anwender konfigurierbare Alarmrelais für die einfache Integration in Prozessüberwachungs- und -steuerungssysteme

     

    Auf Einfachheit und Prozessintegration ausgelegt

     

    Bediener können Messwerte einsehen, Alarme konfigurieren und Prozessbedingungen direkt am Analysegerät überwachen, ohne dass zusätzliche Steuerungsgeräte erforderlich sind. Das kompakte, wandmontierbare Gehäuse und die Touchscreen-Bedienoberfläche sind auf schnelle Installation und einfache Bedienung ausgelegt.

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    IRW Press
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    OxyDew Analyzer Ein kompaktes Gerät, zwei entscheidende Gasmessungen DwyerOmega_19-10-2026_DEPRcom  Kombiniert bewährte Ntron-Sauerstoff- und Michell-Taupunktsensoren in einem betriebsbereiten Gerät für präzise, driftarme Messungen NAVAN, IE / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / DwyerOmega stellt den neuen Ntron …
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