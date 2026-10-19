ad pepper media International: solute & Affiliate stark, Q3-EBITDA-Rekord
Umsatzplus und EBITDA-Rekord: Der Konzern übertrifft im dritten Quartal 2026 die Planung. Wachstumstreiber solute sorgt für Rückenwind – das Jahresziel rückt ans obere Ende der Prognosespanne.
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- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 17 % auf 18,0 Mio. Euro; das organische Wachstum lag bei rund 8 %.
- solute erzielte 14,4 Mio. Euro Umsatz und 1,5 Mio. Euro EBITDA. Organisch wuchsen Umsatz und EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 % beziehungsweise rund 24 %.
- Webgains verzeichnete einen Umsatzrückgang um 5 % auf 3,6 Mio. Euro und einen EBITDA-Rückgang auf 0,45 Mio. Euro. Ohne die rückläufigen integrierten ad pepper-Aktivitäten wuchs das Affiliate-Geschäft um 6 %.
- Das Konzern-EBITDA erreichte im dritten Quartal 1,35 Mio. Euro und damit einen neuen Rekordwert für ein drittes Quartal.
- In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um rund 80 % auf 53,8 Mio. Euro; das EBITDA fast verdreifachte sich auf 4,46 Mio. Euro. Organisch legten Umsatz und EBITDA um rund 8 % beziehungsweise 41 % zu.
- Die Geschäftsentwicklung liegt über Plan. Die EBITDA-Prognose für 2026 von 6,5 bis 7,5 Mio. Euro wurde bestätigt; das Unternehmen sieht sich in der oberen Hälfte der Spanne. Die Liquiditätsreserve beträgt 28,2 Mio. Euro, Fremdverbindlichkeiten bestehen nicht.
Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,59 % im Plus.
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