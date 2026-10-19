🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAd Pepper Media International AktievorwärtsNachrichten zu Ad Pepper Media International
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    ad pepper media International: solute & Affiliate stark, Q3-EBITDA-Rekord

    Umsatzplus und EBITDA-Rekord: Der Konzern übertrifft im dritten Quartal 2026 die Planung. Wachstumstreiber solute sorgt für Rückenwind – das Jahresziel rückt ans obere Ende der Prognosespanne.

    ad pepper media International: solute & Affiliate stark, Q3-EBITDA-Rekord
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 17 % auf 18,0 Mio. Euro; das organische Wachstum lag bei rund 8 %.
    • solute erzielte 14,4 Mio. Euro Umsatz und 1,5 Mio. Euro EBITDA. Organisch wuchsen Umsatz und EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 % beziehungsweise rund 24 %.
    • Webgains verzeichnete einen Umsatzrückgang um 5 % auf 3,6 Mio. Euro und einen EBITDA-Rückgang auf 0,45 Mio. Euro. Ohne die rückläufigen integrierten ad pepper-Aktivitäten wuchs das Affiliate-Geschäft um 6 %.
    • Das Konzern-EBITDA erreichte im dritten Quartal 1,35 Mio. Euro und damit einen neuen Rekordwert für ein drittes Quartal.
    • In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um rund 80 % auf 53,8 Mio. Euro; das EBITDA fast verdreifachte sich auf 4,46 Mio. Euro. Organisch legten Umsatz und EBITDA um rund 8 % beziehungsweise 41 % zu.
    • Die Geschäftsentwicklung liegt über Plan. Die EBITDA-Prognose für 2026 von 6,5 bis 7,5 Mio. Euro wurde bestätigt; das Unternehmen sieht sich in der oberen Hälfte der Spanne. Die Liquiditätsreserve beträgt 28,2 Mio. Euro, Fremdverbindlichkeiten bestehen nicht.

    Der Kurs von Ad Pepper Media International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,59 % im Plus.


    Ad Pepper Media International

    +3,70 %
    +1,50 %
    -0,74 %
    +3,05 %
    -3,57 %
    +21,62 %
    -54,85 %
    +7,96 %
    -67,06 %
    ISIN:NL0000238145WKN:940883
    Ad Pepper Media International direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ad pepper media International: solute & Affiliate stark, Q3-EBITDA-Rekord Umsatzplus und EBITDA-Rekord: Der Konzern übertrifft im dritten Quartal 2026 die Planung. Wachstumstreiber solute sorgt für Rückenwind – das Jahresziel rückt ans obere Ende der Prognosespanne.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     