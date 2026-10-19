🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsZinsenvorwärtsRendite Bundesanleihen EUR 10 Jahre ZinsvorwärtsNachrichten zu Rendite Bundesanleihen EUR 10 Jahre

    Schwere Krawalle

    1597 Aufrufe 1597 0 Kommentare 0 Kommentare

    Frankreich brennt: Nun droht der nächste Ausverkauf französischer Staatsanleihen

    Nach den Krawallen droht Frankreich neuer Druck am Anleihemarkt. Die Renditen liegen nahe einem 24-Jahres-Hoch. Experten warnen vor weiteren Turbulenzen – auch für Banken. Ein politisches Szenario macht besonders nervös.

    Schwere Krawalle - Frankreich brennt: Nun droht der nächste Ausverkauf französischer Staatsanleihen
    Foto: Emma Da Silva - AP

    Die Krawalle in Frankreich könnten nun auch die Finanzmärkte treffen. Nach den gewalttätigen Protesten mit mehr als 1.800 Festnahmen am Wochenende droht laut dem Telegraph am Montag ein neuer Ausverkauf von französischen Staatsanleihen. Höhere Renditen würden die Finanzierung des hoch verschuldeten Landes weiter verteuern.

    Andrew Kenningham von Capital Economics hält einen Renditesprung um bis zu 0,1 Prozentpunkte für möglich. Zehnjährige Staatspapiere rentieren derzeit mit rund 4,8 Prozent. In diesem Monat erreichten sie mit 4,9 Prozent den höchsten Stand seit 24 Jahren. Ende Februar lagen die Renditen noch bei 3,2 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CAC 40 ER - Paris Stock Exchange Price Index!
    Long
    7.361,48€
    Basispreis
    5,15
    Ask
    × 13,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.414,04€
    Basispreis
    5,66
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Zündstoff liegt im Haushalt: Einsparungen von 54 Milliarden Euro sind weiterhin umkämpft. Frankreich verzeichnet ein Defizit von mehr als fünf Prozent und Staatsschulden von fast 120 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zu den Protesten gegen die Bedingungen an Schulen kamen Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungs- und Spritkosten hinzu.

    Die Unruhen nähren die Sorge, dass Frankreich unregierbar werden könnte. Zugleich gewinnen Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon in Umfragen an Boden. Einige Ökonomen betrachten beide als Risiko für die Staatsfinanzen. Kenningham warnt: Ein unglaubwürdiger Haushalt unter Le Pen könnte Verkäufe in einer Größenordnung auslösen, wie sie Großbritannien unter Liz Truss erlebte.

    Auch Aktien droht Druck. Jonas Goltermann von Capital Economics erwartet am Montag Kursverluste, angeführt von Banktiteln. Der CAC 40 hat seit Jahresbeginn drei Prozent verloren, während der Stoxx Europe 600 sieben Prozent zulegte. So stark hinkte Frankreichs Leitindex seinen europäischen Konkurrenten zuletzt im Jahr 2010 hinterher. Eine deutliche Entspannung vor der Präsidentschaftswahl im Frühjahr hält Goltermann für schwer vorstellbar.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schwere Krawalle Frankreich brennt: Nun droht der nächste Ausverkauf französischer Staatsanleihen Nach den Krawallen droht Frankreich neuer Druck am Anleihemarkt. Die Renditen liegen nahe einem 24-Jahres-Hoch. Experten warnen vor weiteren Turbulenzen – auch für Banken. Ein politisches Szenario macht besonders nervös.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     