Frankreich brennt: Nun droht der nächste Ausverkauf französischer Staatsanleihen

Andrew Kenningham von Capital Economics hält einen Renditesprung um bis zu 0,1 Prozentpunkte für möglich. Zehnjährige Staatspapiere rentieren derzeit mit rund 4,8 Prozent. In diesem Monat erreichten sie mit 4,9 Prozent den höchsten Stand seit 24 Jahren. Ende Februar lagen die Renditen noch bei 3,2 Prozent.

Die Krawalle in Frankreich könnten nun auch die Finanzmärkte treffen. Nach den gewalttätigen Protesten mit mehr als 1.800 Festnahmen am Wochenende droht laut dem Telegraph am Montag ein neuer Ausverkauf von französischen Staatsanleihen. Höhere Renditen würden die Finanzierung des hoch verschuldeten Landes weiter verteuern.

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Der Zündstoff liegt im Haushalt: Einsparungen von 54 Milliarden Euro sind weiterhin umkämpft. Frankreich verzeichnet ein Defizit von mehr als fünf Prozent und Staatsschulden von fast 120 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zu den Protesten gegen die Bedingungen an Schulen kamen Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungs- und Spritkosten hinzu.

Die Unruhen nähren die Sorge, dass Frankreich unregierbar werden könnte. Zugleich gewinnen Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon in Umfragen an Boden. Einige Ökonomen betrachten beide als Risiko für die Staatsfinanzen. Kenningham warnt: Ein unglaubwürdiger Haushalt unter Le Pen könnte Verkäufe in einer Größenordnung auslösen, wie sie Großbritannien unter Liz Truss erlebte.

Auch Aktien droht Druck. Jonas Goltermann von Capital Economics erwartet am Montag Kursverluste, angeführt von Banktiteln. Der CAC 40 hat seit Jahresbeginn drei Prozent verloren, während der Stoxx Europe 600 sieben Prozent zulegte. So stark hinkte Frankreichs Leitindex seinen europäischen Konkurrenten zuletzt im Jahr 2010 hinterher. Eine deutliche Entspannung vor der Präsidentschaftswahl im Frühjahr hält Goltermann für schwer vorstellbar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion