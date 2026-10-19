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    Auswärtiges Amt rät bei Reisen nach Frankreich zur Vorsicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Auswärtiges Amt warnt Reisende vor Protesten
    • Proteste meiden und Anweisungen stets befolgen
    • Weitere Proteste und Ausschreitungen bleiben möglich
    WDH - Auswärtiges Amt rät bei Reisen nach Frankreich zur Vorsicht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (In der Überschrift wurde ein überflüssiges Wort entfernt.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach Ausschreitungen bei Protesten in Frankreich rät das Auswärtige Amt Reisenden zur Vorsicht. "Verhalten Sie sich umsichtig und meiden Sie Demonstrationen, wenn möglich", heißt es bei den Reisehinweisen auf der Internetseite des Ministeriums. Weitere Proteste "und ggf. Ausschreitungen in den kommenden Tagen" seien nicht auszuschließen.

    Reisende sollten Anweisungen der französischen Sicherheitskräfte befolgen. "Beachten Sie, dass aufgrund von neuen Gesetzesänderungen Geldbußen und Schadensersatzforderungen drohen, wenn man sich nach Aufforderung nicht von ungenehmigten und gewalttätigen Demonstrationen entfernt", schreibt das Ministerium.

    Bei Massenprotesten gegen hohe Lebenshaltungskosten mit rund einer halben Million Teilnehmern war es am Wochenende in mehreren französischen Städten zu Gewalt und Plünderungen gekommen./kli/DP/stk






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