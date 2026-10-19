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    Hannover Rück

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    Gewinne deutscher Kfz-Versicherer bröckeln wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Kfz-Versicherer erwarten deutlich sinkende Gewinne
    • Reparaturen und Ersatzteile treiben Kosten weiter
    • Tariferhöhungen helfen, doch die Lage bleibt fragil
    Hannover Rück - Gewinne deutscher Kfz-Versicherer bröckeln wieder
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Bei den deutschen Kfz-Versicherern dürften die jüngsten Gewinne nach Einschätzung der Hannover Rück schon wieder abschmelzen. Im laufenden Jahr werde die Branche hierzulande voraussichtlich eine halbe Milliarde Euro verdienen und damit nur knapp halb so viel wie im Vorjahr, teilte die Deutschlandtochter der Hannover Rück am Montag beim jährlichen Branchentreffen in Baden-Baden mit. Dies entspreche etwa 1,3 Prozent der Beitragseinnahmen. Im kommenden Jahr dürften es sogar nur noch 0,5 Prozent sein. Die Branche war bei dem sogenannten versicherungstechnischen Gewinn erst 2025 nach drei Verlustjahren in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

    Als Ursache für die wieder schmelzenden Gewinne nannte die Hannover Rück die wachsenden Kosten für Reparaturen und Ersatzteile. Diese stiegen weiterhin deutlich stärker als die allgemeine Inflation. Zwar hätten die Kfz-Versicherer ihre Tarife zuletzt erhöht und ihre Profitabiliät verbessert, doch die Entwicklung bleibe fragil.

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    Der Dax-Konzern Hannover Rück ist der drittgrößte Rückversicherer der Welt und der größte Kfz-Rückversicherer für den deutschen Markt. Dadurch hat er einen guten Einblick in die Preisgestaltung großer Kfz-Versicherer wie Huk Coburg und Allianz . Im Gegensatz zu Vergleichsportalen wie Check24 und Verivox betrachtet die Hannover Rück nicht nur die Konditionen für Wechsler und Neukunden, sondern auch diejenigen für Autobesitzer, die ihren Kfz-Versicherern treu bleiben./stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 433,4 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 449,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -24,44 %/+59,03 % bedeutet.





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