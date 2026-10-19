BERENBERG stuft BILFINGER auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriedienstleister habe sich zu seinem Geschäftsmodell, der Zurückhaltung der Kunden seit den Zweitquartalszahlen und seinem Kostensenkungsprogramm geäußert, schrieb Andreas Wolf am Montag. Zudem seien die Ziele für 2030 bestätigt worden. Die Quartalszahlen am 11. November sollten einen einprozentigen Umsatzrückgang sowie ein um 16,4 Prozent gesunkenes bereinigtes Ergebnis (Ebita) belegen. Die Aktie erscheine zwar attraktiv bewertet. Für einen Anstieg müsse sich die operative Dynamik aber beschleunigen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 56,15EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,00 € , was eine Steigerung von +12,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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