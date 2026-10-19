BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten könnte die Refinanzierungskosten für Telekomkonzerne steigern sowie die Aktienbewertungen drücken, schrieb Ulrich Rathe am Freitag. In bestimmten regulierten Bereichen könnten derweil gleichzeitig die erlaubten Renditen für die Konzerne steigen, was aber nur ein teilweiser Ausgleich wäre./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 18:53 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 25,90EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.



