JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Neutral" belassen. Die Marktstimmung für den Investitionsgütersektor während seiner jüngsten Marketingreise in die USA sei pessimistisch gewesen, schrieb Phil Buller am Sonntag. Er bleibt aber bei seiner Einschätzung, dass es derzeit solide Argumente für die europäischen Sektorakteure im Vergleich zu jenen in den USA gibt./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 20:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 256,3EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 265,97 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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