BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 278 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 170,3EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 278

Kursziel alt: 278

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

