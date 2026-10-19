BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 278 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 01:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 170,3EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 278
Kursziel alt: 278
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 278
Kursziel alt: 278
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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