UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Zur angekündigten Beteiligung der Fluggesellschaft an der Konkurrentin TAP und einer möglichen späteren Komplettübernahme schrieb Jarrod Castle am Montag, diese Transaktion könnte ihr etliche Vorteile bringen. Er verwies auf eine breitere geografische Aufstellung der Lufthansa-Gruppe insbesondere in Lateinamerika sowie den Nutzen für das Wartungs- und Luftfrachtgeschäft. Als nächsten Kurstreiber sieht der Experte die Quartalszahlen am 3. November. Er verwies zudem auf Berichte, wonach die Lufthansa im Bereich Software Aktivitäten im Wert von einer Milliarde Euro verkaufen könnte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 7,142EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

