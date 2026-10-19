BERNSTEIN RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 111 Euro auf "Market-Perform" belassen. Angesichts des stockenden Auftragswachstums sei ein schwaches Quartal des Abfüllanlagen-Herstellers zu erwarten, schrieb Benjamin Thielmann am Freitag in seinem Ausblick. Seine Prognosen für Umsatz und Auftragseingang entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen, während seine Schätzung für den Gewinn je Aktie 6 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenerwartung liege./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 10:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 112,2EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.



