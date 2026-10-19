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    Besonders beachtet!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dell Technologies Registered (C) Aktie steigt um +3,16 % - 19.10.2026

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert am 19.10.2026 mit +3,16 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Dell Technologies Registered (C) Aktie steigt um +3,16 % - 19.10.2026
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 19.10.2026

    Mit einer Performance von +3,16 % konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Dell Technologies Registered (C) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,67 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,16 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -21,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +280,25 % gewonnen.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,90 %
    1 Monat -17,85 %
    3 Monate +18,70 %
    1 Jahr +217,48 %
    Stand: 19.10.2026, 08:33 Uhr

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,64 Mrd. € wert.

    Dividenden Termine (ex-dates) KW 43 / 2026


    Erhalten Sie einen Überblick über die Dividenden-Termine in der KW 43 2026

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,26 %. IBM notiert im Plus, mit +0,68 %. NetApp notiert im Plus, mit +1,99 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +3,06 % zu HP notiert im Plus, mit +0,41 %.

    Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 84,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,38 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Dell Technologies Registered (C)

    +2,77 %
    -21,09 %
    -17,00 %
    +19,92 %
    +220,76 %
    +557,27 %
    +777,55 %
    +3.397,16 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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