Dell Technologies Registered (C) Aktie steigt um +3,16 % - 19.10.2026

Mit einer Performance von +3,16 % konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der Dell Technologies Registered (C) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,67 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,16 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Wer bereits seit drei Monaten in Dell Technologies Registered (C) investiert ist, kann sich über eine Rendite von +18,70 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -21,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +280,25 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,90 % 1 Monat -17,85 % 3 Monate +18,70 % 1 Jahr +217,48 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 19.10.2026, 08:33 Uhr

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,64 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,26 %. IBM notiert im Plus, mit +0,68 %. NetApp notiert im Plus, mit +1,99 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +3,06 % zu HP notiert im Plus, mit +0,41 %.

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 84,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 53,38 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.