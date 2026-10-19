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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie legt zu - 19.10.2026

    Kursbewegung von +1,51 % bei Amazon am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie legt zu - 19.10.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 19.10.2026

    Mit einer Performance von +1,51 % konnte die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Amazon Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,11 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 225,75. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Amazon einen Gewinn von +4,24 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um -4,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,08 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Amazon um +13,81 % gewonnen.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,19 %
    1 Monat +1,08 %
    3 Monate +4,24 %
    1 Jahr +22,39 %
    Stand: 19.10.2026, 08:34 Uhr

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,44 Bil. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay, Walmart und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,88 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,40 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +1,07 %. JD.com legt um +0,62 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +1,34 %.

    Die Aktie von Amazon erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 22,32 %. Über 5 Jahre lag sie bei 8,41 %, über 10 Jahre bei 19,54 %.

    Amazon Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Amazon Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Amazon Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Amazon

    +1,46 %
    -4,04 %
    +1,23 %
    +4,40 %
    +22,58 %
    +85,58 %
    +52,17 %
    +504,42 %
    +326.928,99 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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