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    2G Energy: Starke Absicherung für dynamisches Wachstum

    2G Energy hat nach Darstellung von SMC-Research mit den Halbjahreszahlen die Jahresprognose für 2026 bestätigt und die Wachstumsziele für 2027 aufgrund eines sehr hohen Auftragseingangs angehoben. Für 2028 wurden weitere kräftige Steigerungen in Aussicht gestellt. Die Aktie hat zuletzt dennoch wegen der Sorgen um die Nachhaltigkeit des Booms beim Ausbau der KI-Infrastruktur deutlich korrigiert. SMC-Analyst Holger Steffen hält das für übertrieben, sieht den Kursrückgang als Einstiegsgelegenheit und stuft die Aktie von „Buy“ auf „Strong Buy“ hoch.

    Die Geschäftsentwicklung von 2G Energy sei in den ersten sechs Monaten 2026 noch verhalten gewesen, im zweiten Halbjahr werde die Dynamik aber stark zunehmen. Das Unternehmen habe die Produktionskapazitäten im Frühjahr deutlich erweitert, und die neue Halle sei bereits voll ausgelastet. SMC-Research erwartet daher für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatzanstieg um rund 20 Prozent auf 480 Mio. Euro und eine Verbesserung der EBIT-Marge von 6,6 auf 9,8 Prozent.

    2027 dürfte das Wachstum nach Einschätzung von SMC-Research noch stärker ausfallen. Die Nachfrage nach den Kraftwerkslösungen der Gesellschaft sei enorm, insbesondere im Bereich der Data Center, und dürfte im laufenden Jahr zu einem Auftragseingang von mehr als 1 Mrd. Euro führen. Dieser fülle die Bücher bereits bis in das Jahr 2028 hinein. Ab Ende nächsten Jahres stünden dafür zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung.

    Nachdem das Management das Umsatzziel für 2027 von 570 bis 620 Mio. Euro auf 600 bis 650 Mio. Euro angehoben habe, würden für die Folgeperiode bereits 750 bis 850 Mio. Euro erwartet. Dabei habe das Unternehmen laut SMC-Research noch mit großen Sicherheitsabschlägen gearbeitet, um die anspruchsvolle Aufgabe abzubilden, die Produktion so schnell und deutlich hochzufahren. Die EBIT-Marge werde in beiden Perioden oberhalb von 11 Prozent gesehen.

    SMC-Research hatte die starke Wachstumsbeschleunigung bereits zuvor in den eigenen Schätzungen berücksichtigt und hat in Reaktion auf die neuen Informationen vor allem die Umsatzannahmen ab 2028 etwas angehoben. Insgesamt hat sich das Kursziel dadurch von 80,00 auf 82,00 Euro erhöht.

    Trotz der sehr aussichtsreichen Perspektiven habe die Aktie zuletzt wegen der Sorgen um die Nachhaltigkeit des Booms beim Ausbau der KI-Infrastruktur stark korrigiert. SMC-Research hält das im Fall von 2G nicht für gerechtfertigt, da dem Unternehmen bereits konkrete Aufträge mit Laufzeiten bis 2028/29 vorlägen, die mit hohen Anzahlungen sehr gut abgesichert seien. Für SMC-Research stehe außer Frage, dass die Kapazitäten in den USA weiter dynamisch ausgebaut würden. Von den Rahmenbedingungen, insbesondere der Finanzierung, und dem Wachstum der mit KI-Lösungen erzielten Umsätze werde lediglich das Tempo abhängen. Hinzu komme, dass Europa einen erheblichen Nachholbedarf habe, der in jedem Fall hohe Investitionen erfordere. Hier dürfte der Auftragseingang von 2G nach Einschätzung von SMC-Research jetzt erst richtig Fahrt aufnehmen.

    Gleichzeitig treibe das Unternehmen die Diversifikation in zahlreichen Bereichen voran und könne aufgrund der flexiblen Produktion im Fall einer abnehmenden Dynamik im Rechenzentrumsgeschäft stärker auf andere Segmente ausweichen. SMC-Research wertet den Kursrückgang daher als attraktive Einstiegsgelegenheit und sieht ein Aufwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent. Durch den hohen Auftragsbestand sei die Prognoseunsicherheit zudem deutlich reduziert. Deshalb stuft SMC-Research das Urteil von „Buy“ auf „Strong Buy“ hoch.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.10.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.10.2026 um 8:25 Uhr fertiggestellt und am 19.10.2026 um 8:15 Uhr  veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-19-SMC-Update-2G_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 47,74EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 82,00 EUR

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