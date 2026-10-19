Vonovia - Aktie zeigt Schwäche - 19.10.2026

Die Anleger von Vonovia müssen heute einen Kursrückgang von -1,91 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 16,415€. Es bleibt ungemütlich für Vonovia: Nach einem Rückgang von -1,03 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,91 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Vonovia, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,29 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um +0,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vonovia um -33,52 % verloren.

Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,37 % 1 Monat -6,35 % 3 Monate -22,29 % 1 Jahr -40,52 %

? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.10.2026, 08:35 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken der Vonovia-Aktie durch mögliche Vergesellschaftungen in Berlin. Bei L&S wurden 16,03 Euro bei geringem Umsatz genannt; einige erwarten Kurse unter 16 Euro, andere sehen Kaufchancen. Diskutiert werden rechtliche Hürden, mögliche Entschädigungen und steuerliche Umstrukturierungen. Sinkende Zinsen und Renditen werden als mögliche Kursstütze angeführt, während Zweifel an einer nachhaltigen Erholung bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,73 Mrd. € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -0,66 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -0,88 %. LEG Immobilien verliert -0,26 % Aroundtown notiert im Minus, mit -0,71 %.

Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -8,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,06 %, über 10 Jahre bei -4,64 %.

Vonovia Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Vonovia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Vonovia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.