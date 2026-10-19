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    Besonders beachtet!

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    Vonovia - Aktie zeigt Schwäche - 19.10.2026

    Die Vonovia Aktie notiert am 19.10.2026 mit -1,91 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Vonovia - Aktie zeigt Schwäche - 19.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Vonovia Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.10.2026

    Die Anleger von Vonovia müssen heute einen Kursrückgang von -1,91 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 16,415. Es bleibt ungemütlich für Vonovia: Nach einem Rückgang von -1,03 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,91 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Vonovia, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -22,29 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um +0,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vonovia um -33,52 % verloren.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,37 %
    1 Monat -6,35 %
    3 Monate -22,29 %
    1 Jahr -40,52 %
    Stand: 19.10.2026, 08:35 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken der Vonovia-Aktie durch mögliche Vergesellschaftungen in Berlin. Bei L&S wurden 16,03 Euro bei geringem Umsatz genannt; einige erwarten Kurse unter 16 Euro, andere sehen Kaufchancen. Diskutiert werden rechtliche Hürden, mögliche Entschädigungen und steuerliche Umstrukturierungen. Sinkende Zinsen und Renditen werden als mögliche Kursstütze angeführt, während Zweifel an einer nachhaltigen Erholung bestehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.

    Zur Vonovia Diskussion

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,73 Mrd. € wert.

    Dax konsolidiert nach Ausbruch aus Abwärtstrend


    Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag erst einmal ruhiger angehen lassen. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq 100 am Freitagabend auf das …

    Vonovia, Steyr Motors & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Vergesellschaftung verbieten? Regierung noch in Abstimmung


    Die Pläne der schwarz-roten Koalition, die Verstaatlichung von Mietwohnungen zu verbieten, befinden sich noch in der Abstimmung der Bundesregierung. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,48 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -0,66 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -0,88 %. LEG Immobilien verliert -0,26 % Aroundtown notiert im Minus, mit -0,71 %.

    Die Aktie von Vonovia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -8,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,06 %, über 10 Jahre bei -4,64 %.

    Vonovia Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Vonovia Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Vonovia Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Vonovia

    -1,79 %
    -0,15 %
    -6,84 %
    -22,70 %
    -40,83 %
    -23,92 %
    -66,17 %
    -39,51 %
    -2,23 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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