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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie legt zu - 19.10.2026

    Kursbewegung von +3,18 % bei Infineon Technologies am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie legt zu - 19.10.2026
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.10.2026

    Es geht bergauf für Infineon Technologies: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +3,18 % und steht bei 53,18. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,18, mit einem Plus von +3,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Infineon Technologies konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,16 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -10,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,08 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +40,34 %.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,81 %
    1 Monat -6,08 %
    3 Monate -17,16 %
    1 Jahr +61,24 %
    Stand: 19.10.2026, 08:35 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,46 Mrd. € wert.

    Infineon: Kursrückgang nach Fehlausbruch


    Nach einem Fehlausbruch Anfang Oktober geriet die Infineon-Aktie deutlich unter Druck. Der anschließende Rückgang unter die 50- und 200-Tage-Linie hat das zuvor bestehende technische Gesamtbild verändert.

    Infineon: Kursrückgang nach Fehlausbruch


    Nach einem Fehlausbruch Anfang Oktober geriet die Infineon-Aktie deutlich unter Druck. Der anschließende Rückgang unter die 50- und 200-Tage-Linie hat das zuvor bestehende technische Gesamtbild verändert.

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    Nach einem Fehlausbruch Anfang Oktober geriet die Infineon-Aktie deutlich unter Druck. Der anschließende Rückgang unter die 50- und 200-Tage-Linie hat das zuvor bestehende technische Gesamtbild verändert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,09 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,64 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,67 %. ON Semiconductor legt um +1,69 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,98 %.

    Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,77 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,39 %, über 10 Jahre bei 12,41 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +2,08 %
    -10,85 %
    -6,12 %
    -17,19 %
    +61,18 %
    +71,29 %
    +40,57 %
    +231,85 %
    -25,31 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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