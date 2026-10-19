BP Aktie leidet unter Verkäufen - 19.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von -1,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute bei der BP Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,06 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +7,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BP um +48,33 % gewonnen.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,00 % 1 Monat +13,90 % 3 Monate +19,06 % 1 Jahr +55,86 %

Informationen zur BP Aktie

Stand: 19.10.2026, 08:36 Uhr

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,67 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von BP

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. ENI notiert im Plus, mit +0,04 %. Shell notiert im Minus, mit -0,88 %. TotalEnergies verliert -0,75 %

Die Aktie von BP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,40 %, über 10 Jahre bei 3,08 %.

BP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.