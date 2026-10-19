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    Besonders beachtet!

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    BP Aktie leidet unter Verkäufen - 19.10.2026

    Die BP Aktie notiert am 19.10.2026 mit -1,39 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - BP Aktie leidet unter Verkäufen - 19.10.2026
    Foto: BjÃ¶rn Wylezich - stock.adobe.com

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    Wie hat sich die BP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von -1,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute bei der BP Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,06 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +7,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BP um +48,33 % gewonnen.

    BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,00 %
    1 Monat +13,90 %
    3 Monate +19,06 %
    1 Jahr +55,86 %
    Stand: 19.10.2026, 08:36 Uhr

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,67 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von BP

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. ENI notiert im Plus, mit +0,04 %. Shell notiert im Minus, mit -0,88 %. TotalEnergies verliert -0,75 %

    Die Aktie von BP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,04 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,40 %, über 10 Jahre bei 3,08 %.

    BP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    BP

    -0,20 %
    +7,00 %
    +13,90 %
    +19,06 %
    +55,86 %
    +13,50 %
    +69,87 %
    +33,58 %
    +79,84 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
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