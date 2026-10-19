POET Technologies Aktie mit starker Tagesperformance - 19.10.2026

Es geht bergauf für POET Technologies: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +5,38 % und steht bei 5,0900€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die POET Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,0900€, mit einem Plus von +5,38 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -22,90 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -19,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,17 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -8,18 % verloren.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,20 % 1 Monat -26,17 % 3 Monate -22,90 % 1 Jahr -19,84 %

Informationen zur POET Technologies Aktie

Stand: 19.10.2026, 08:36 Uhr

Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 880,87 Mio. € wert.

Die Aktie von POET Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei -7,10 %, über 10 Jahre bei 2,06 %.

Lohnt sich ein Investment in die POET Technologies Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der POET Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur POET Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.