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    Besonders beachtet!

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    SK hynix Aktie legt am 19.10.2026 stark zu

    Am 19.10.2026 ist die SK hynix Aktie, bisher, um +4,88 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.

    Besonders beachtet! - SK hynix Aktie legt am 19.10.2026 stark zu
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

    Wie hat sich die SK hynix-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von SK hynix. Sie steigt um +4,88 % auf 860,00. Damit gelingt der SK hynix Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -7,03 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,88 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt SK hynix trotz des heutigen Kurssprungs mit -20,00 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -21,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +66,27 % gewonnen.

    SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,12 %
    1 Monat -27,83 %
    3 Monate -20,00 %
    1 Jahr +66,27 %
    Stand: 19.10.2026, 08:38 Uhr

    Informationen zur SK hynix Aktie

    Es gibt 711 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 612,95 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,21 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,89 %.

    SK hynix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SK hynix

    +5,12 %
    -20,00 %
    -26,81 %
    -18,87 %
    +8.619.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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