ITM Power Aktie - Kurs legt am 19.10.2026 stark zu

Positive Vorzeichen bei ITM Power: Der Kurs klettert um +4,12 % auf 1,1360€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +2,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,1360€, mit einem Plus von +4,12 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Der Kurs der ITM Power Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,77 %.

Auf Wochensicht steht bei der ITM Power Aktie damit ein Gewinn von +1,62 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,69 %. Im Jahr 2026 gab es für ITM Power bisher ein Plus von +57,05 %.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,62 % 1 Monat -6,69 % 3 Monate -6,77 % 1 Jahr +25,63 %

? wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.10.2026, 08:39 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ITMs Jahreszahlen mit 68 % Umsatzwachstum auf 43,6 Mio. Pfund, gesunkenen Verlusten und 215,6 Mio. Pfund Liquidität. Positiv bewertet werden der höhere Anteil profitabler Aufträge und die erste laufende 100-MW-Anlage in Lingen. Diskutiert werden der weiter verlustreiche FY27-Ausblick, fehlende verbindliche Großaufträge und die Frage, ob die Zahlen trotz schwachen Wasserstoff-Sentiments Kursgewinne auslösen.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 779,93 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +2,07 %. Plug Power notiert im Plus, mit +2,29 %. Siemens Energy legt um +1,95 % zu

Die Aktie von ITM Power erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei -27,35 %, über 10 Jahre bei 14,91 %.

ITM Power Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ITM Power Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ITM Power Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.