🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsITM Power AktievorwärtsNachrichten zu ITM Power

    Besonders beachtet!

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    ITM Power Aktie - Kurs legt am 19.10.2026 stark zu

    Die ITM Power Aktie notiert am 19.10.2026 mit +4,12 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - ITM Power Aktie - Kurs legt am 19.10.2026 stark zu
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    ITM Power Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 19.10.2026

    Positive Vorzeichen bei ITM Power: Der Kurs klettert um +4,12 % auf 1,1360. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +2,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,1360, mit einem Plus von +4,12 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kurs der ITM Power Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,77 %.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Auf Wochensicht steht bei der ITM Power Aktie damit ein Gewinn von +1,62 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,69 %. Im Jahr 2026 gab es für ITM Power bisher ein Plus von +57,05 %.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,62 %
    1 Monat -6,69 %
    3 Monate -6,77 %
    1 Jahr +25,63 %
    Stand: 19.10.2026, 08:39 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ITMs Jahreszahlen mit 68 % Umsatzwachstum auf 43,6 Mio. Pfund, gesunkenen Verlusten und 215,6 Mio. Pfund Liquidität. Positiv bewertet werden der höhere Anteil profitabler Aufträge und die erste laufende 100-MW-Anlage in Lingen. Diskutiert werden der weiter verlustreiche FY27-Ausblick, fehlende verbindliche Großaufträge und die Frage, ob die Zahlen trotz schwachen Wasserstoff-Sentiments Kursgewinne auslösen.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 779,93 Mio. € wert.

    Vonovia, Steyr Motors & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +2,07 %. Plug Power notiert im Plus, mit +2,29 %. Siemens Energy legt um +1,95 % zu

    Die Aktie von ITM Power erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,43 %. Über 5 Jahre lag sie bei -27,35 %, über 10 Jahre bei 14,91 %.

    ITM Power Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ITM Power Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ITM Power Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    ITM Power

    +4,95 %
    +1,62 %
    -6,69 %
    -6,77 %
    +25,63 %
    +37,64 %
    -79,00 %
    +312,83 %
    -61,83 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
    ITM Power direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ITM Power Aktie - Kurs legt am 19.10.2026 stark zu Die ITM Power Aktie notiert am 19.10.2026 mit +4,12 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     