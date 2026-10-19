BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters dürfte sich zum Ende des dritten Quartals nach seiner Schätzung auf einen Rekordwert von rund 56 Milliarden Euro belaufen haben, schrieb David Dai am Sonntag. In den kommenden Quartalen sollte der Auftragsbestand weiter steigen und die Planbarkeit der Umsätze bis weit ins Jahr 2028 und darüber hinaus ausdehnen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 1.495EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: David Dai

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2500

Kursziel alt: 2500

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2500,00 € , was eine Steigerung von +69,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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