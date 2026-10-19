BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragsbestand des Halbleiterindustrie-Ausrüsters dürfte sich zum Ende des dritten Quartals nach seiner Schätzung auf einen Rekordwert von rund 56 Milliarden Euro belaufen haben, schrieb David Dai am Sonntag. In den kommenden Quartalen sollte der Auftragsbestand weiter steigen und die Planbarkeit der Umsätze bis weit ins Jahr 2028 und darüber hinaus ausdehnen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 1.495EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2500
Kursziel alt: 2500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2500
Kursziel alt: 2500
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