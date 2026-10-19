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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Nebius Group Registered (A) Aktie - 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Nebius Group Registered (A) Aktie bisher um +3,85 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Nebius Group Registered (A) Aktie - 19.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.10.2026

    Die Nebius Group Registered (A) Aktie konnte bisher um +3,85 % auf 153,24 zulegen. Das sind +5,68  mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der Nebius Group Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -12,16 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,85 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl sich die Nebius Group Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,04 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -23,27 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Nebius Group Registered (A) bisher ein Plus von +112,19 %.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,27 %
    1 Monat -22,21 %
    3 Monate -3,04 %
    1 Jahr +54,61 %
    Stand: 19.10.2026, 08:40 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang bei Nebius und mögliche Kaufgelegenheiten. Als potenzielle Bodenmarken werden 150 und 100 US-Dollar genannt. Diskutiert werden die Bewertung angesichts hoher Umsatzprognosen, steigende GPU-Mietpreise und Kundenvorauszahlungen. Der Ausbau in Oklahoma gilt als möglicher Wachstumstreiber; Stromversorgung und die für neuere GPUs nötige Flüssigkühlung werden als Herausforderungen thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,95 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 104,57 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,33 %, über 10 Jahre bei 23,29 %.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nebius Group Registered (A)

    +3,51 %
    -23,27 %
    -22,21 %
    -3,04 %
    +54,61 %
    +873,67 %
    +128,38 %
    +742,96 %
    +514,82 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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