UBS stuft MCDONALDS auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Resultate für das dritte Quartal dürften angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds von einem schwächeren US-Geschäft geprägt gewesen sein, schrieb Dennis Geiger am Montag in seinem Ausblick. Die Marke sollte weltweit aber weiterhin gut positioniert sein, um im Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 216,8EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Dennis Geiger
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dennis Geiger
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
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