UBS stuft MCDONALDS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Resultate für das dritte Quartal dürften angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds von einem schwächeren US-Geschäft geprägt gewesen sein, schrieb Dennis Geiger am Montag in seinem Ausblick. Die Marke sollte weltweit aber weiterhin gut positioniert sein, um im Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 216,8EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Dennis Geiger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

