RBC stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 400 Franken auf "Outperform" belassen. Seine Umsatzprognose für das dritte Jahresviertel liege über dem Konsens, schrieb Trung Huynh in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sollten die Resultate des Pharmakonzerns den Markterwartungen lediglich entsprechen, könnte es für die nahe am Rekord notierenden Aktien schwierig werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Trung Huynh
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trung Huynh
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: CHF
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