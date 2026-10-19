RBC stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 400 Franken auf "Outperform" belassen. Seine Umsatzprognose für das dritte Jahresviertel liege über dem Konsens, schrieb Trung Huynh in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Sollten die Resultate des Pharmakonzerns den Markterwartungen lediglich entsprechen, könnte es für die nahe am Rekord notierenden Aktien schwierig werden./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:19 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Trung Huynh

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

