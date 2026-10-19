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    Parteien einigen sich

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    Berliner Enteignungspläne: Vonovia-Aktie gerät unter Druck

    Linke, Grüne und SPD wollen in Berlin große Wohnungskonzerne vergesellschaften. Die Vonovia-Aktie rutscht zum Wochenstart ab.

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    Parteien einigen sich - Berliner Enteignungspläne: Vonovia-Aktie gerät unter Druck
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Die Vonovia-Aktie erwischt einen schwachen Start in die neue Woche. Am Montagmorgen verlieren die Papiere des Wohnungskonzerns rund 2 Prozent. Auslöser ist das Sondierungspapier, das Linke, Grüne und SPD am Samstag in Berlin vorgestellt haben. Kommt die Koalition zustande, wollen die drei Parteien große private Wohnungsbestände in Gemeineigentum überführen.

    Die Pläne fallen allerdings milder aus als der Volksentscheid von 2021. Treffen würde es nur Vermieter mit mindestens 10.000 Wohnungen statt wie damals gefordert schon ab 3.000. Die Entschädigungen sollen insgesamt bei 16 Milliarden Euro gedeckelt werden.

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    Genossenschaften, gemeinwohlorientierte Anbieter und alle seit Anfang 2021 gebauten Wohnungen blieben außen vor. Ein Gesetz auf Basis von Artikel 15 des Grundgesetzes soll Mitte 2028 kommen. Bis dahin setzen die Parteien auf einen Mietendeckel bei den landeseigenen Gesellschaften, eine Behörde zur Prüfung von Mieterhöhungen und eine Neubauoffensive.

    Der Initiative Deutsche Wohnen & Co enteignen reicht das nicht: Durch die höhere Schwelle fielen rund 70.000 Wohnungen heraus.

    Analysten sehen die Pläne skeptisch. Christian Auzanneau von der Baader Bank.nannte Enteignungen zwar den Albtraum jedes Vermieters. Politisch fehle dafür aber eine breite Mehrheit, zudem stehe der Bund im Weg. 

    Seine Kaufempfehlung mit Kursziel 30,30 Euro ist inzwischen drei Wochen alt und stammt aus der Zeit vor dem Sondierungspapier. Damals sah er rund 76 Prozent Potenzial. Im laufenden Jahr haben die Vonovia-Papiere schon mehr als 40 Prozent eingebüßt. Zentrales Argument für den Analysten ist die Dividende von 1,25 Euro je Aktie, was einer Rendite von etwa 7 Prozent entspricht. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 16,38EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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