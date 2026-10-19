Lazard begrüßt David Krap als geschäftsführenden Leiter und Co-Leiter des europäischen Geschäftsbereichs Konsumgüter, Einzelhandel und Freizeit

LONDON, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) gab heute die Ernennung von David Krap zum geschäftsführenden Leiter und Co-Leiter des europäischen Geschäftsbereichs Konsumgüter, Einzelhandel sowie Freizeit bekannt.

David verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Beratung bei Fusionen und Übernahmen (M&A) im Konsumgütersektor, mit besonderem Schwerpunkt auf Lebensmitteln und Getränken, Haushalts- und Körperpflegeprodukten sowie ausgewählten Bereichen der Verbrauchergesundheit. Vor dem Wechsel zu Lazard war er bei J.P. Morgan beschäftigt, wo er als geschäftsführender Leiter und Co-Leiter des Bereichs Konsumgüter und Einzelhandel EMEA tätig war. Zuvor bekleidete er leitende Positionen bei Credit Suisse, Centerview Partners und UBS. David besitzt einen Hochschulabschluss mit Auszeichnung von der European Business School London und spricht fließend Deutsch und Spanisch.

David wird sich von London aus dem europäischen Finanzberatungsgeschäft von Lazard anschließen, das von Jean-Louis Girodolle und Cyrus Kapadia geleitet wird. Seine Ernennung unterstreicht Lazards anhaltende Investitionen in erfahrene Führungskräfte im Rahmen der Strategie Lazard 2030, die auch den Ausbau der Zahl geschäftsführender Leiter im gesamten Beratungsgeschäft des Unternehmens vorsieht.

„David ist ein hoch angesehener Berater, der über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Begleitung von Vorständen und Managementteams durch komplexe strategische Veränderungsphasen und wegweisende Transaktionen verfügt. Wir freuen uns sehr, ihn bei Lazard begrüßen zu dürfen", sagte Jean-Louis Girodolle, Co-Leiter des europäischen Investmentbankings.

„David ist ein geschätzter Berater vieler führender Unternehmen der Branche und seine umfassende Fachkompetenz sowie seine langjährigen Beziehungen werden unsere Marktstellung weiter stärken, während wir in unsere europäische Plattform investieren und unser Leistungsangebot für unsere Kunden ausbauen", sagte Cyrus Kapadia, Co-Leiter des europäischen Investmentbankings.

„Ich bewundere seit langem das beratungsorientierte sowie partnerschaftliche Geschäftsmodell von Lazard und die Stärke seiner Präsenz sowie die Vernetzung in ganz Europa sowie Nordamerika. Ich bin fest von den Zielen der Strategie Lazard 2030 sowie dem vom Unternehmen angestrebten Wachstum überzeugt. Ich freue mich darauf, Teil des talentierten Teams von Lazard zu werden und das weltweite Geschäft im Konsumgütersektor mitzugestalten sowie weiter auszubauen", sagte David Krap.

Informationen zu Lazard

Lazard wurde 1848 gegründet und zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Finanzberatung und Vermögensverwaltung mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien sowie Australien. Lazard berät Institutionen, Unternehmen, Regierungen, Partnerschaften, Familienvermögensverwaltungen und vermögende Privatpersonen bei Fusionen sowie Übernahmen, Kapitalmarktfragen und Kapitallösungen, Restrukturierungen und Liability Management, geopolitischen Fragen sowie anderen strategischen Angelegenheiten und bietet ihnen darüber hinaus Vermögensverwaltung und Anlagelösungen an. Lazard ist an der New Yorker Börse als Lazard, Inc. unter dem Tickersymbol LAZ notiert. Weitere Informationen finden Sie auf Lazard.com und folgen Sie Lazard auf LinkedIn.

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Die Lazard Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 34,80USD auf NYSE (30. Dezember 2023, 02:04 Uhr) gehandelt.