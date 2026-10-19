Clorox wird Dividendenkönig und zahlt gut – lohnt sich die Aktie?

Bemerkenswert ist auch die aktuelle Rendite. Bei einem Aktienkurs von 87,09 US-Dollar, dem Schlusskurs vom 16. Oktober, und einer annualisierten Dividende von 5,00 US-Dollar ergibt sich eine Dividendenrendite von rund 5,74 Prozent. Für einen Hersteller alltäglicher Haushaltsprodukte ist das ein ungewöhnlich hoher Wert. Wäre Clorox bereits Dividendenkönig, würde es sich gemessen an der Höhe der Dividendenrendite den dritten Platz mit Hormel Foods ( hier im Radar ) teilen. Die aktuell höchsten Renditen in der Güteklasse haben der Tabakhändler Universal mit 8,2 Prozent ( hier im Radar ), gefolgt von dem Marlboro-Mutterkonzern Altria mit 5,91 Prozent ( hier im Radar ). Beide werden von Analysten aktuell aber als riskante Anlage eingestuft.

Nach dem australischen Kohleproduzenten New Hope in der vergangenen Woche führt unser Dividenden-Radar diesmal zurück in die USA. Im Mittelpunkt steht ein Unternehmen, dessen Produkte Millionen Verbraucher beinahe täglich verwenden. Der Konsumgüterhersteller Clorox gilt als einer der traditionsreichsten Dividendenzahler an der Wall Street. Seit 1977 erhöht der Konzern seine Ausschüttung jedes Jahr. 2027 könnte er damit die Marke von 50 aufeinanderfolgenden Jahren erreichen und zum Dividendenkönig aufsteigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gegründet wurde Clorox bereits 1913. Heute umfasst das Portfolio weit mehr als die gleichnamigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Zum Konzern gehören unter anderem Glad-Müllbeutel, Brita-Wasserfilter, Kingsford-Grillkohle, Hidden-Valley-Saucen, Fresh-Step-Katzenstreu und Burt's-Bees-Körperpflegeprodukte. Im April 2026 kam durch die rund 2,15 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von GOJO Industries die bekannte Hygienemarke Purell hinzu. Damit baut Clorox sein Geschäft mit professionellen Reinigungs- und Hygieneprodukten aus. Diese versprechen besonders regelmäßige Einnahmen, weil Unternehmen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen ständig Nachfüllprodukte benötigen.

Das defensive Geschäftsmodell ist ein wesentlicher Vorteil: Reinigungsmittel, Müllbeutel und Hygieneprodukte werden auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten benötigt. Allerdings können Verbraucher auf günstigere Handelsmarken ausweichen, was die Preissetzungsmacht begrenzt.

Die Dividende

Clorox schüttet seine Dividenden vierteljährlich aus. Die nächste Quartalsdividende soll am 13. November ausgezahlt werden. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 28. Oktober 2026. Ende Juli erhöhte der Verwaltungsrat die Quartalszahlung von 1,24 auf 1,25 US-Dollar je Aktie. Es war die 49. jährliche Erhöhung in Folge. Das Dividendenwachstum hat in letzter Zeit allerdings deutlich nachgelassen. Betrug es im Jahr 2018 noch mehr als 14 Prozent, so sind wir mittlerweile nur noch bei 0,8 Prozent Steigerung angekommen. Der jüngste Aufschlag betrug gerade einmal einen Cent.

Dahinter steckt eine zunehmend angespannte Ausschüttungsquote. In drei der vergangenen fünf Jahre reichte der Free Cashflow nicht aus, um sämtliche Dividenden zu finanzieren. Aktuell liegt die Ausschüttungsquote sogar bei fast 150 Prozent, was für ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum nicht tragbar wäre. Die hohe Quote ist allerdings auf einen Sonderfaktor zurückzuführen. Clorox zahlte 476 Millionen US-Dollar an Procter & Gamble (hier im Radar), um den verbliebenen Anteil am gemeinsamen Glad-Geschäft zu übernehmen. Ohne diese einmalige Zahlung hätte der Free Cashflow 881 Millionen US-Dollar erreicht, und für die Dividende wären nur rund 68 Prozent des Free Cashflows benötigt worden. Das ist deutlich komfortabler.

Die hohe Ausschüttungsquote beschäftigt inzwischen auch die Analysten. Bei der Präsentation der Jahreszahlen Anfang August fragte Kevin Grundy von BNP Paribas den Finanzchef Luc Bellet, ob eine Dividendenkürzung nicht sinnvoll wäre, um mehr Geld für Investitionen freizusetzen. Bellet erteilte diesen Überlegungen vorerst eine Absage. Clorox halte an seiner Dividendenpolitik fest. Die gegenwärtig hohe Ausschüttungsquote sei aus Sicht des Managements ein vorübergehendes und kein strukturelles Problem. Anleger könnten weiterhin mit jährlichen Erhöhungen rechnen, wenngleich der Verwaltungsrat die Ausschüttungspolitik regelmäßig überprüfe.

Clorox will die finanzielle Situation unter anderem durch Produktivitätssteigerungen, eine effizientere Lieferkette und die Integration von GOJO verbessern. Langfristig strebt das Unternehmen einen bereinigten Free Cashflow von elf bis 13 Prozent des Umsatzes an. Bereits 2027 soll diese Spanne erreicht werden. Bei einem erwarteten Jahresumsatz von rund 7,6 Milliarden US-Dollar entspräche das rechnerisch 836 bis 988 Millionen US-Dollar. Damit wäre die Dividende wesentlich besser abgesichert, und es bliebe Spielraum für einen Schuldenabbau. Voraussetzung ist allerdings, dass Clorox seine Ziele auch erreicht.

Das Geschäftsjahr 2026, das Ende Juni abgeschlossen wurde, verlief enttäuschend. Der Umsatz sank um fünf Prozent auf 6,72 Milliarden US-Dollar. Organisch betrug der Rückgang sogar acht Prozent. Der Gewinn je Aktie schrumpfte um 26 Prozent auf 4,81 US-Dollar, während das bereinigte Ergebnis um 28 Prozent auf 5,53 US-Dollar zurückging. Eine Ursache dafür war die umfangreiche Modernisierung der IT-Systeme. Vor der Umstellung hatten Einzelhändler zusätzliche Waren bestellt. Diese vorgezogenen Umsätze fehlten im Geschäftsjahr 2026. Hinzu kamen gestiegene Produktions- und Logistikkosten.

Für 2027 stellt Clorox wieder Wachstum in Aussicht. Der Umsatz soll um 13 bis 14 Prozent steigen, allerdings maßgeblich durch die GOJO-Übernahme. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet der Konzern 5,70 bis 6,00 US-Dollar. Das entspräche einer Verbesserung um drei bis acht Prozent.

An der Wall Street überwiegt angesichts der operativen Schwierigkeiten die Vorsicht. Die 18 von MarketScreener erfassten Experten, die die Aktie beobachten, raten im Schnitt zum Halten. Ihr mittleres Kursziel von 97,24 US-Dollar entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 12 Prozent. Wobei die einzelnen Kursziele weit auseinanderliegen. Das positivste von 154,00 US-Dollar bietet 77 Prozent Potenzial, das negativste bei 74,00 US-Dollar sagt einen Rückgang um 15 Prozent voraus.

Fazit: Ein zukünftiger Dividendenkönig mit Fragezeichen

Clorox vereint zwei Eigenschaften, die Anleger bei Dividendenaktien besonders schätzen: eine außergewöhnlich lange Erhöhungshistorie und eine hohe laufende Rendite. Fast 50 Jahre steigende Ausschüttungen sprechen für die Verlässlichkeit des Managements und die grundsätzliche Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Die derzeitige Rendite von knapp sechs Prozent ist allerdings auch Ausdruck der erheblichen Probleme, mit denen der Konzern zu kämpfen hat. Rückläufige Gewinne, eine hohe Ausschüttungsquote und steigende Schulden begrenzen den finanziellen Spielraum. Dass die Dividende zuletzt nur minimal angehoben wurde, ist deshalb wenig überraschend.

Die gute Nachricht: Clorox arbeitet an einer Verbesserung des Cashflows, und das Management hat sich ausdrücklich zur Fortsetzung seiner langjährigen Dividendenpolitik bekannt. Sollte der Plan aufgehen, könnte sich die Ausschüttungssituation bereits 2027 deutlich entspannen. Für langfristig orientierte Dividendenjäger bleibt Clorox damit eine interessante Aktie. Die Chance auf den Aufstieg zum Dividendenkönig, kombiniert mit einer ungewöhnlich hohen Rendite, ist attraktiv. Allerdings muss der Konzern erst beweisen, dass er seine Dividende künftig wieder dauerhaft aus dem regulären Free Cashflow finanzieren und gleichzeitig seine Verschuldung zurückführen kann.

Wie viel Kapital braucht es für 12.000 Euro Dividende?

Für unsere traditionelle Beispielrechnung gehen wir von der aktuellen Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar und einem Aktienkurs von 87,09 US-Dollar aus. Um jährlich mindestens 12.000 Euro (13.480 US-Dollar) Bruttodividende zu erzielen, wären unter diesen Annahmen rund 2.700 Clorox-Aktien erforderlich. Sie würden insgesamt rund 235.000 US-Dollar kosten, entsprechend 209.000 Euro. (Die Rechnung berücksichtigt weder Gebühren noch Steuern. Außerdem unterliegen sowohl der Aktienwert als auch die in Euro umgerechneten Dividendeneinnahmen Wechselkursschwankungen. Künftige Dividendenerhöhungen sind ebenfalls nicht berücksichtigt.)

Zum Vergleich: Bei dem australischen Kohlekonzern New Hope waren es im Radar der vergangenen Woche rund 177.000 Euro und beim Dividendenkönig Hormel Foods, den wir im Radar der Woche davor untersucht haben, etwa 207.000 Euro

Was bleibt nach Steuern übrig?

Als US-Unternehmen unterliegen die Ausschüttungen von Clorox grundsätzlich einer Quellensteuer von 30 Prozent, die aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens auf 15 Prozent reduziert werden. Und diese 15 Prozent können dann grundsätzlich auf die deutsche Kapitalertragsteuer von 25 Prozent angerechnet werden. Hinzu kommt der Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls auch Kirchensteuer. Ohne Berücksichtigung von Freibeträgen und Kirchensteuer ergibt sich üblicherweise eine Gesamtbelastung von 26,375 Prozent.

Übersicht zur Dividende von Clorox

Marktkapitalisierung: 10,53 Milliarden US-Dollar (9,37 Milliarden Euro)

Dividendenrendite für GJ 2026: 5,2 %, fwd-Rendite: 5,74 %

Dividende erhöht: 49 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: seit 1977

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: seit 1970

Frequenz: viermal jährlich, gewöhnlich Januar, April, August, Oktober

Zeitplan

23.09.2026: Dividendenankündigung

28.10.2026: Ex-Tag/Record Date

13.11.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in USD 2030e 6,82e 5,94e 2029e 6,37e 5,55e 2028e 6,11e 5,32e 2027 5,74 5,00 2026 5,20 4,96 2025 4,06 4,88 2024 3,52 4,80 2023 2,97 4,72

* Quellen: Clorox, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde gewöhnlich der Schlusskurs am 30. Juni genommen, an dem das Geschäftsjahr bei Clorox endet, beziehungsweise ab dem Geschäftsjahr 2027 (das bereits läuft) der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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