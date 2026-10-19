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    Zweimal die Prognose gesenkt

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    Lindt zieht die Reißleine: CEO-Aus – jetzt übernimmt der Ex-Chef

    Nach zwei Prognosesenkungen geht Lindts Chef Adalbert Lechner mit sofortiger Wirkung. Ein früherer CEO soll die Wende schaffen. Vor allem in Europa muss er Käufer zurückgewinnen. Auch die Schokoladenpreise sollen sinken.

    Zweimal die Prognose gesenkt - Lindt zieht die Reißleine: CEO-Aus – jetzt übernimmt der Ex-Chef
    Foto: Walter Bieri - Keystone

    Lindt & Sprüngli zieht Konsequenzen: Konzernchef Adalbert Lechner verlässt den Schweizer Schokoladenhersteller mit sofortiger Wirkung. Nach 33 Jahren im Unternehmen endet damit seine Zeit bei Lindt. Die Führung übernimmt vorerst ein früherer Konzernchef: Dieter Weisskopf, bislang Vizepräsident des Verwaltungsrats. Das berichtet Bloomberg. Einen dauerhaften Nachfolger erwartet das Unternehmen im zweiten Quartal 2027.

    Der Wechsel erfolgt weniger als einen Monat nach der zweiten Prognosesenkung in diesem Jahr. Ende September hatte Lindt den Ausblick für das Umsatzwachstum im Jahr 2026 zurückgenommen. Bereits im März war die Prognose gesenkt worden. Zugleich kündigte das Unternehmen niedrigere Schokoladenpreise an. Besonders in Deutschland, der Schweiz und Österreich ist die Nachfrage schwach.

    Lechner führte den Konzern seit 2022 durch eine schwierige Phase: Rekordhohe Kakaokosten treffen auf Verbraucher, die stärker auf Preise achten. Weisskopf hält es nun für entscheidend, zurückhaltende Käufer wiederzugewinnen. Auch das Vertrauen spiele beim Führungswechsel eine wichtige Rolle, so Weisskopf.

    Der Verwaltungsrat sieht eine neue operative Führung als notwendig an, um wieder verlässlich kräftig zu wachsen und Chancen in allen Märkten zu nutzen. Weisskopfs Priorität ist es, Europa wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Gleichzeitig will er an die starke Entwicklung in Nordamerika sowie die Marktanteilsgewinne im asiatisch-pazifischen Raum, darunter in Australien, China und Japan, anknüpfen.

    Auch im deutschen Geschäft wechselt die Führung. Am 26. Oktober übernimmt Ali Kulein, bisher Chef von Lindt Österreich, die Leitung von Michal Spiller. In Österreich rückt am selben Tag Fabian Reinhardt nach, der bislang für den weltweiten Vertrieb verantwortlich war.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 93.000EUR auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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