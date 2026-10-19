Jensen Huang: Geschockt von den Zuständen in Deutschland

Diese Kritik äußerte Hunag bereits am Mittwoch auf einem Pressegespräch in London. Zugleich sagte er aber auch, dass Deutschland viel Talent habe und einfach loslegen müsse. Er vermutet, dass es vielleicht die europäische Herangehensweise sei, Dinge zu sehr zu zerdenken.

"Nichts schmerzt mich mehr, als zu sehen, wie eines der technologisch fortschrittlichsten Länder wie Deutschland, technologisch so weit zurückfällt."

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Auf der "Invest in Germany Summit" am Montagabend wird die Bundesregierung voraussichtlich ein Kooperationsabkommen mit dem US-amerikanischen Chiphersteller Nvidia bekannt geben. Nächste Woche soll der Einsatz künstlicher Intelligenz in der deutschen Industrie ausgeweitet werden, teilte die Bundesregierung am Freitag mit. Der Plan werde Partner über Nvidia hinaus einbeziehen und einen wichtigen Beitrag zur industriellen KI leisten.

Der Deal würde physische KI-Werkzeuge für das Training von Robotern und selbstfahrenden Fahrzeugen unterstützen und dazu beitragen, leistungsstarke KI-Modelle für den industriellen Einsatz zu entwickeln.

Nvidia unterstützt dabei den Aufbau einer KI-Fabrik in Deutschland, die industrielle KI-Workloads für europäische Fertigungsunternehmen unterstützen wird. Die industrielle KI-Fabrik wird mit 10.000 GPUs ausgestattet sein. Aber es bleibt nicht nur bei dem Verkauf von Chips: Die Technologie hilft Unternehmen auch dabei, ihre Fabriken digital zu planen, zu simulieren und KI-Anwendungen zu entwickeln.

Beispiele, wie die deutsche Industrie in der der neuen KI-Infrastruktur mitwirken kann, sind Schaeffler und BMW.

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Durch die Nutzung von Nvidias Omniverse-Ökosystems mit Anwendungen von Siemens, erstellt Schaeffler digitale Zwillinge seiner Anlagen.

Auch BMW entwickelt digitale Zwillinge seiner Produktionsanlagen, unter anderem mithilfe der Nvidia Omniverse-Bibliotheken.

Die Unternehmen bauen dabei zunächst ein digitales Abbild ihrer Fertigungsstätten und testet am Computer, wo die Maschinen stehen sollen und wie Roboter zwischen ihnen arbeiten. Erst, wenn die Planung funktioniert, wird sie in der echten Fabrik umgesetzt.

Am Montagabend wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gemeinsam mit Jensen Huang eine Podiumsdiskussion auf dem "Invest in Germany Summit" im Kraftwerk Berlin halten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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