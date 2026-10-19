Lazard Taps David Krap to Co-Lead European Consumer, Retail & Leisure
Lazard bolsters its senior ranks with David Krap, a veteran M&A adviser joining from J.P. Morgan as Co-Head of European Consumer, Retail & Leisure.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Lazard appointed David Krap as Managing Director and Co-Head of European Consumer, Retail & Leisure on October 19, 2026.
- Krap has more than 20 years of consumer-focused M&A advisory experience, particularly in food and beverage, home and personal care, and consumer health.
- He joins Lazard from J.P. Morgan, where he was Managing Director and Co-Head of Consumer & Retail EMEA.
- Earlier in his career, Krap held senior positions at Credit Suisse, Centerview Partners, and UBS.
- Based in London, he will join Lazard’s European financial advisory practice, led by Jean-Louis Girodolle and Cyrus Kapadia.
- The appointment supports Lazard’s Lazard 2030 strategy and its plans to expand senior talent and strengthen its European advisory platform.
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