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    Lazard Taps David Krap to Co-Lead European Consumer, Retail & Leisure

    Lazard bolsters its senior ranks with David Krap, a veteran M&A adviser joining from J.P. Morgan as Co-Head of European Consumer, Retail & Leisure.

    Lazard Taps David Krap to Co-Lead European Consumer, Retail & Leisure
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Lazard appointed David Krap as Managing Director and Co-Head of European Consumer, Retail & Leisure on October 19, 2026.
    • Krap has more than 20 years of consumer-focused M&A advisory experience, particularly in food and beverage, home and personal care, and consumer health.
    • He joins Lazard from J.P. Morgan, where he was Managing Director and Co-Head of Consumer & Retail EMEA.
    • Earlier in his career, Krap held senior positions at Credit Suisse, Centerview Partners, and UBS.
    • Based in London, he will join Lazard’s European financial advisory practice, led by Jean-Louis Girodolle and Cyrus Kapadia.
    • The appointment supports Lazard’s Lazard 2030 strategy and its plans to expand senior talent and strengthen its European advisory platform.



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