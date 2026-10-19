Lazard holt David Krap als Co-Chef für Europas Konsum, Handel & Freizeit
Lazard verstärkt sein Europageschäft: Mit David Krap übernimmt ein erfahrener M&A-Experte die Co-Leitung für Konsumgüter, Einzelhandel und Freizeit.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Lazard hat David Krap zum geschäftsführenden Leiter und Co-Leiter des europäischen Geschäftsbereichs Konsumgüter, Einzelhandel und Freizeit ernannt.
- Krap verfügt über mehr als 20 Jahre M&A-Beratungserfahrung, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Haushaltspflege, Körperpflege und Verbrauchergesundheit.
- Vor seinem Wechsel zu Lazard war er geschäftsführender Leiter und Co-Leiter Konsumgüter und Einzelhandel EMEA bei J.P. Morgan; zuvor hatte er Führungspositionen bei Credit Suisse, Centerview Partners und UBS.
- Krap wird von London aus dem europäischen Finanzberatungsgeschäft von Lazard beitreten, das Jean-Louis Girodolle und Cyrus Kapadia leiten.
- Seine Ernennung ist Teil von Lazards Strategie 2030, die unter anderem den Ausbau der Zahl geschäftsführender Leiter im Beratungsgeschäft vorsieht.
- Krap hat einen Abschluss mit Auszeichnung von der European Business School London und spricht fließend Deutsch und Spanisch.
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