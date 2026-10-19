Sprott pumpt Millionen in diesen Explorer

39,35 Gramm Gold je Tonne über 16,4 Meter und 20 Millionen CAD frisches Kapital: Kirkland Lake Discoveries beschleunigt die Exploration in einem der traditionsreichsten Goldreviere Kanadas. Mit massiven Folgebohrungen und einer anstehenden, aktualisierten Ressourcenschätzung soll jetzt das gesamte, gewaltige Potenzial des Mirado-Goldprojekts freigelegt werden.

Die Investment-Highlights auf einen Blick:

Hochgradige Goldtreffer: Mirado liefert spektakuläre 39,35 g/t Gold über 16,4 Meter sowie breite mineralisierte Abschnitte mit 1,01 g/t über 121 Meter.

Goldsystem wächst rasant: Die strategische Neuentdeckung Mirado West erweitert die bekannte Mineralisierung auf eine Länge von mehr als 1.300 Meter.

Star-Investor zieht mit: Die frisch abgeschlossene Finanzierung bringt rund 20 Millionen CAD brutto unter maßgeblicher Beteiligung von Eric Sprott für die nächsten Entwicklungsschritte.

Gewaltiges Projektportfolio: Über 42.000 Hektar Landpaket mit zusätzlichen Gold- und Basismetallzielen auf KL South, KL West und KL East.

Pralle Kriegskasse: Rund 21 Millionen CAD Cash stehen einer Börsenbewertung von aktuell nur etwa 82 Millionen CAD gegenüber.

Goldfunde im legendären 47-Millionen-Unzen-Bergbaurevier

Kirkland Lake gehört zu den absolut größten Namen des kanadischen Goldbergbaus. Mehr als 47 Millionen Unzen Gold wurden in diesem historischen Revier bereits gefördert. Branchen-Giganten wie Agnico Eagle betreiben hier die berühmte Macassa-Mine und entwickeln das Gold-Kupfer-Projekt Upper Beaver. Mittendrin in diesem Bergbau-Mekka hat Kirkland Lake Discoveries (KLDC, ISIN: CA49740R1029, WKN: A3EF9G) ein gigantisches Explorationsportfolio aufgebaut. Die drei Projektbereiche KL South, KL West und KL East umfassen zusammen mehr als 420 Quadratkilometer. Das Unternehmen hält alle Projekte zu 100 Prozent und gehört damit zu den größten Landbesitzern im gesamten Kirkland-Lake-Revier.

Im absoluten Fokus steht das Flaggschiff-Projekt Mirado. Seit der Übernahme treibt KLDC das Goldprojekt mit einem massiven Bohrprogramm voran. Die Ergebnisse sind spektakulär und verbinden extreme Goldgehalte mit breiten mineralisierten Zonen, während das gesamte System rasant wächst.

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