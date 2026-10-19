🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKirkland Lake Discoveries AktievorwärtsNachrichten zu Kirkland Lake Discoveries

    In Kanadas bestem Gold-Camp

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sprott pumpt Millionen in diesen Explorer

    In Kanadas bestem Gold-Camp - Sprott pumpt Millionen in diesen Explorer
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    39,35 Gramm Gold je Tonne über 16,4 Meter und 20 Millionen CAD frisches Kapital: Kirkland Lake Discoveries beschleunigt die Exploration in einem der traditionsreichsten Goldreviere Kanadas. Mit massiven Folgebohrungen und einer anstehenden, aktualisierten Ressourcenschätzung soll jetzt das gesamte, gewaltige Potenzial des Mirado-Goldprojekts freigelegt werden.

     

    Die Investment-Highlights auf einen Blick:

     

    • Hochgradige Goldtreffer: Mirado liefert spektakuläre 39,35 g/t Gold über 16,4 Meter sowie breite mineralisierte Abschnitte mit 1,01 g/t über 121 Meter.
    • Goldsystem wächst rasant: Die strategische Neuentdeckung Mirado West erweitert die bekannte Mineralisierung auf eine Länge von mehr als 1.300 Meter.
    • Star-Investor zieht mit: Die frisch abgeschlossene Finanzierung bringt rund 20 Millionen CAD brutto unter maßgeblicher Beteiligung von Eric Sprott für die nächsten Entwicklungsschritte.
    • Gewaltiges Projektportfolio: Über 42.000 Hektar Landpaket mit zusätzlichen Gold- und Basismetallzielen auf KL South, KL West und KL East.
    • Pralle Kriegskasse: Rund 21 Millionen CAD Cash stehen einer Börsenbewertung von aktuell nur etwa 82 Millionen CAD gegenüber.

     

    Goldfunde im legendären 47-Millionen-Unzen-Bergbaurevier

     

    Kirkland Lake gehört zu den absolut größten Namen des kanadischen Goldbergbaus. Mehr als 47 Millionen Unzen Gold wurden in diesem historischen Revier bereits gefördert. Branchen-Giganten wie Agnico Eagle betreiben hier die berühmte Macassa-Mine und entwickeln das Gold-Kupfer-Projekt Upper Beaver. Mittendrin in diesem Bergbau-Mekka hat Kirkland Lake Discoveries (KLDC, ISIN: CA49740R1029, WKN: A3EF9G) ein gigantisches Explorationsportfolio aufgebaut. Die drei Projektbereiche KL South, KL West und KL East umfassen zusammen mehr als 420 Quadratkilometer. Das Unternehmen hält alle Projekte zu 100 Prozent und gehört damit zu den größten Landbesitzern im gesamten Kirkland-Lake-Revier.

     

    Im absoluten Fokus steht das Flaggschiff-Projekt Mirado. Seit der Übernahme treibt KLDC das Goldprojekt mit einem massiven Bohrprogramm voran. Die Ergebnisse sind spektakulär und verbinden extreme Goldgehalte mit breiten mineralisierten Zonen, während das gesamte System rasant wächst.

     

    1.670 Gramm Gold pro Tonne: Diese Laborwerte sprengen die Skala

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    In Kanadas bestem Gold-Camp Sprott pumpt Millionen in diesen Explorer KirklandLakeDiscoveries_19-10-2026_DEPRcom39,35 Gramm Gold je Tonne über 16,4 Meter und 20 Millionen CAD frisches Kapital: Kirkland Lake Discoveries beschleunigt die Exploration in einem der traditionsreichsten Goldreviere Kanadas. Mit massiven …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     