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    Techs im Depot?

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    Mieseste Nasdaq-Woche seit April 2025: Das wahre Risiko ist nicht die Bewertung

    Gemeinden blockieren, KI-Kosten laufen aus dem Ruder, CoreWeave-Anleihen auf Krisenniveau. Ein Blasen-Indikator nähert sich dem Rekord von 1999. Doch die größte Gefahr für Ihr Depot lauert ganz woanders.

    Für Sie zusammengefasst
    Techs im Depot? - Mieseste Nasdaq-Woche seit April 2025: Das wahre Risiko ist nicht die Bewertung
    Foto: Richard Drew - AP

    Der Boom rund um künstliche Intelligenz stößt an harte Grenzen. Beim Bau neuer Rechenzentren in den Vereinigten Staaten häufen sich Finanzierungslücken, Bauprobleme und Widerstand vor Ort, berichtet die Financial Times. Gleichzeitig wächst an der Wall Street die Angst vor einer Blase. Der Nasdaq 100 verlor in der vergangenen Woche 5,5 Prozent, so viel wie seit April 2025 nicht mehr.

    Zwischen den versprochenen Milliardenumsätzen und dem Geld für den Bau klafft eine Lücke. Die Entwickler müssen Gebäude, Strom und teure Technik vorfinanzieren, bevor die Einnahmen fließen. Verzögerungen treiben die Kosten. Im schlimmsten Fall springen Kunden ab. So darf Anthropic aus einem Vertrag über 45 Milliarden US-Dollar mit Nscale aussteigen, falls Meilensteine verfehlt werden.

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    Laut dem Regulierungsspezialisten RegLayer stocken in diesem Jahr mindestens 47 Großprojekte. Bernstein hält nur rund 35 Prozent der geplanten Vorhaben für realistisch. Mehr als 1.000 Gemeinden wollen den Bau per Moratorium oder Auflagen bremsen.

    Wie groß die Lücken sind, zeigt SB Energy. Die Softbank-Tochter braucht laut Bericht 174 Milliarden US-Dollar, um Verträge über 430 Milliarden US-Dollar zu erfüllen, vor allem mit OpenAI. Ein fertiges Rechenzentrum hat sie noch nicht.

    CoreWeave: Das Warnsignal

    Die Nervosität erreicht die Kreditmärkte. Die Aktie des Cloudanbieters CoreWeave verlor in der vergangenen Woche rund ein Viertel ihres Werts. Eine seiner Anleihen rutschte auf Krisenniveau. Brian Reynolds von Reynolds Strategy sieht in Turbulenzen am Kreditmarkt den möglichen Auslöser für ein Ende des Aufschwungs.

    Technologieaktien: Teuer, aber kein Dotcom

    Bei der Bewertung gibt Bloomberg teilweise Entwarnung. Die fünf größten Technologiekonzerne im S&P 500 kosten im Schnitt das 23-Fache ihrer erwarteten Gewinne. Vor dem Platzen der Dotcom-Blase lag dieser Wert bei rund 65. Das zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis nähert sich mit fast 41 dagegen dem Rekord von 44 aus dem Jahr 1999. Nicholas Colas von DataTrek Research hält das für ein besonders bedenkliches Signal.

    Dazu kommt die Konzentration: Nvidia, Apple und Microsoft stehen für rund 21 Prozent des Börsenwerts im S&P 500. Im Oktober 1999 brauchte es dafür fast zehn Unternehmen.

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    Am Freitag fiel die Nasdaq um 2,15 Prozent. Nvidia schloss 1,4 Prozent tiefer bei 214,13 US-Dollar. Am Mittwoch legt Meta als erster der großen Bauherren von Rechenzentren Zahlen vor. 

    Fazit

    Die größte Gefahr lauert weniger in den Bewertungen als in Schulden und Bauverzögerungen. Gewinner dürften Anbieter mit gesicherter Finanzierung, verlässlicher Stromversorgung und realistischen Zeitplänen sein.

    Klar ist: Künstliche Intelligenz kann die Wirtschaft verändern und Aktionärinnen und Aktionären trotzdem enttäuschende Renditen bescheren, wenn sie zu viel für das Versprechen bezahlen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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