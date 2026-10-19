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    Besonders beachtet!

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    Seagate Technology Holdings Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 19.10.2026

    Kursbewegung von +5,42 % bei Seagate Technology Holdings am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Seagate Technology Holdings Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 19.10.2026
    Foto: Sundry Photography - 328659349

    Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

    Seagate Technology Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Seagate Technology Holdings Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,42 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Seagate Technology Holdings Aktie. Nach einem Plus von +4,88 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 583,00, mit einem Plus von +5,42 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Seagate Technology Holdings Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,99 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um -16,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Seagate Technology Holdings bisher ein Plus von +144,20 %.

    Während Seagate Technology Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,23 %. Damit gehört Seagate Technology Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

    Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,45 %
    1 Monat -22,03 %
    3 Monate -14,99 %
    1 Jahr +201,51 %
    Stand: 19.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

    Es gibt 227 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,80 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Seagate Technology Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 105,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei 51,97 %.

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    Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Seagate Technology Holdings

    +2,46 %
    -16,62 %
    -21,98 %
    -16,38 %
    +199,97 %
    +801,63 %
    +737,41 %
    +655,60 %
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