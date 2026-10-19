Gewinne überwiegen - Nur Nikkei gibt nach

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Montag überwiegend etwas zugelegt. Damit trotzten sie der jüngsten Schwäche der Technologiebranche in den USA, wo sich allerdings ebenfalls eine Erholung abzeichnet. Lediglich in Japan standen Kursverluste zu Buche. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Marktstratege Jim Reid von Deutsche Bank Research sprach von einem vergleichsweise ruhigen Wochenstart an Asiens Börsen nach der turbulenten Vorwoche. Diese war von wieder aufgeflammten Sorgen über die hohen Investitionen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) dominiert worden.

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