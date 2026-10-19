🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteyr Motors AktievorwärtsNachrichten zu Steyr Motors

    Startet ein letztes Mal durch

    3645 Aufrufe 3645 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungsaktie Steyr Motors vor dem Aus: Endet die Börsenstory hier und heute?

    Der österreichische Spezialmotorenhersteller und Rüstungsprofiteur Steyr Motors könnte aufgekauft werden: Red Cat hat ein entsprechendes Angebot vorgelegt.

    Für Sie zusammengefasst
    Startet ein letztes Mal durch - Rüstungsaktie Steyr Motors vor dem Aus: Endet die Börsenstory hier und heute?
    Foto: Andrey Nyrkov - Zoonar.com/Andrey Nyrkov

    Faustdicke Überraschung: Steyr Motors soll gekauft werden!

    Um den Spezialmotorenhersteller Steyr Motors war es nach dem aufsehenerregenden Short Squeeze im März vergangenen Jahres ruhig geworden. Das Unternehmen konnte die zeitweise hohen Wachstumserwartungen nur bedingt erfüllen, was zu anhaltenden Kursverlusten der Aktie geführt hat. Vom Radar vieler Anlegerinnen und Anleger sind die Österreicher fast ganz verschwunden.

    Das dürfte sich am Montag schlagartig ändern, denn die Börsenstory des Unternehmens könnte vor dem endgültigen Aus stehen – weil Steyr Motors durch einen Mitbewerber aufgekauft werden dürfte. Wie das Unternehmen am Morgen mitgeteilt hat, liegt ein unverbindliches Übernahmeangebot durch den US-amerikanischen Technologie- und Rüstungskonzern Red Cat Holdings vor.

    Der Bieter ist kein unbekanntes Unternehmen

    Red Cat Holdings mit Sitz in Puerto Rico hat sich auf die Entwicklung und Herstellung unbemannter Verteidigungssysteme spezialisiert und stellt vor allem Drohnen für den Einsatz in der Luft, zu Waser und am Boden her. Durch die 100-prozentige Tochtergesellschaft SMOT Acquisition GmbH hat das Unternehmen ein freiwilliges Übernahmeangebot über 39,00 Euro je Steyr-Aktie abgegeben.

    Der Angebotspreis entspricht Konzernangaben zufolge einem Aufschlag von 28,9 Prozent gegenüber dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag und einem Aufschlag von 55,8 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief der Aktie von Steyr Motors. Über eine weitere Konzerntochter, die B&C Holding Österreich GmbH, hält Red Cat laut der Pressemitteilung bereits 15 Prozent an Steyr Motors.

    Management signalisiert Verkaufsbereitschaft

    CEO Julian Cassutti lässt in der Benachrichtigung verlautbaren: "Vier Jahre nach Beginn der Transformation von Steyr Motors freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit Red Cat als strategischem Partner an unserer Seite das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung zu gestalten." Er unterstützt das Angebot von Red Cat Holdings und empfiehlt, die Offerte anzunehmen.

    Auch Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens, bewertet die Transaktion vorteilhaft und empfiehlt die Annahme: "Der Aufsichtsrat sieht in dem geplanten Zusammenschluss erhebliches strategisches Potenzial. Vorbehaltlich der Prüfung der in der Angebotsunterlage veröffentlichten rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen beurteilen wir die mögliche Transaktion positiv."

    Österreich könnte zum EU-Hub von Red Cat werden

    Laut gemeinsamer Erklärung will Red Cat am Standort in Österreich festhalten und diesen gegebenenfalls in den kommenden Jahren zu einem "zentralen Ausgangspunkt" für die gesamteuropäischen Aktivitäten des Konzerns ausbauen.

    Dazu Jeff Thompson, CEO von Red Cat: "Wir sehen Österreich als zentral für die Zukunft des Unternehmens. Unser Ziel ist es, zusätzliche Ressourcen, Zugang zu Kunden und eine langfristige Nachfrage bereitzustellen, die [...] die weitere Expansion von Steyr Motors unterstützen können."

    Steyr Motors

    +20,69 %
    +23,15 %
    +29,85 %
    +12,18 %
    -27,73 %
    +139,32 %
    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4
    Steyr Motors direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Red Cat Holdings

    +5,30 %
    -17,91 %
    -33,89 %
    -37,81 %
    -59,69 %
    +384,10 %
    +69,78 %
    -99,07 %
    -99,87 %
    ISIN:US75644T1007WKN:A2PPXB
    Red Cat Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Markt preist hohe Übernahmewahrscheinlichkeit ein

    Die Reaktion an der Börse erfolgte prompt. Unmittelbar nach Handelsstart verteuerten sich die Anteile von Steyr Motors um knapp 20 auf über 36 Euro. Das liegt zwar unter dem Angebotspreis von 39 Euro, der Abstand von nur rund 7 Prozent deutet jedoch darauf hin, dass Anlegerinnen und Anleger mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit dem Zustandekommen einer Übernahme rechnen.

    Auch die Red-Cat-Aktie profitiert und legt am Handelsplatz Lang & Schwarz am Montagvormittag rund 3 Prozent zu. Für Anlegerinnen und Anleger des US-amerikanischen Verteidigungsspezialisten ist das Börsenjahr angesichts von Verlusten in Höhe von knapp 60 Prozent bislang aber überaus enttäuschend verlaufen.

    Der unter Privatanlegerinnen und -anlegern zeitweise überaus beliebte Wert bleibt bislang ebenfalls hinter den Erwartungen zurück – hohe operative Verluste bestimmen hier das Bild. Mit der Übernahme von Steyr Motors würde Red Cat Holdings sein Ertragsprofil deutlich verbessern und einen großen Schritt in Richtung Profitabilität machen.

    Fazit: Ein Gewinn für beide Seiten!

    Der Angebotspreis von 39,00 Euro bewertet Steyr Motors mit rund 205 Millionen Euro beziehungsweise einem EV/EBITDA-Verhältnis von rund 25. Das ist teuer, aber nicht übertrieben für eine von Investoren gefragte Branche. Bezahlen kann Red Cat Holdings die Barofferte vollständig aus zur Verfügung stehenden Mitteln. Nach Abzug aller Verbindlichkeiten verfügt das Unternehmen über ein Nettovermögen von rund 311 Millionen US-Dollar.

    Diese Mittel sind gut angelegt, wenn es Steyr Motors schon im kommenden Jahr gelingen sollte, den von Analystinnen und Analysten prognostizierten EBITDA-Gewinn von rund 21 Millionen Euro zu erwirtschaften – Red Cat Holdings hat in den zurückliegenden 12 Monaten einen EBITDA-Verlust von 97,5 Millionen US-Dollar erlitten, der damit auf einen Schlag um ein Viertel reduziert werden könnte.

    Arbitrage-Anlegerinnen und -Anleger können den Abschlag der Steyr-Motors-Aktie gegenüber dem Angebotspreis für eine mittelfristige Spekulation nutzen, die Anteile von Red Cat Holdings sollten aktuell angesichts der charttechnisch schwierigen Ausgangslage noch gemieden werden.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Startet ein letztes Mal durch Rüstungsaktie Steyr Motors vor dem Aus: Endet die Börsenstory hier und heute? Der österreichische Spezialmotorenhersteller und Rüstungsprofiteur Steyr Motors könnte aufgekauft werden: Red Cat hat ein entsprechendes Angebot vorgelegt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     