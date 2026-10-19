Rüstungsaktie Steyr Motors vor dem Aus: Endet die Börsenstory jetzt für immer?

Das dürfte sich am Montag schlagartig ändern, denn die Börsenstory des Unternehmens könnte vor dem endgültigen Aus stehen – weil Steyr Motors durch einen Mitbewerber aufgekauft werden dürfte. Wie das Unternehmen am Morgen mitgeteilt hat, liegt ein unverbindliches Übernahmeangebot durch den US-amerikanischen Technologie- und Rüstungskonzern Red Cat Holdings vor.

Um den Spezialmotorenhersteller Steyr Motors war es nach dem aufsehenerregenden Short Squeeze im März vergangenen Jahres ruhig geworden. Das Unternehmen konnte die zeitweise hohen Wachstumserwartungen nur bedingt erfüllen, was zu anhaltenden Kursverlusten der Aktie geführt hat. Vom Radar vieler Anlegerinnen und Anleger sind die Österreicher fast ganz verschwunden.

Der Bieter ist kein unbekanntes Unternehmen

Red Cat Holdings mit Sitz in Puerto Rico hat sich auf die Entwicklung und Herstellung unbemannter Verteidigungssysteme spezialisiert und stellt vor allem Drohnen für den Einsatz in der Luft, zu Waser und am Boden her. Durch die 100-prozentige Tochtergesellschaft SMOT Acquisition GmbH hat das Unternehmen ein freiwilliges Übernahmeangebot über 39,00 Euro je Steyr-Aktie abgegeben.

Der Angebotspreis entspricht Konzernangaben zufolge einem Aufschlag von 28,9 Prozent gegenüber dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag und einem Aufschlag von 55,8 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief der Aktie von Steyr Motors. Über eine weitere Konzerntochter, die B&C Holding Österreich GmbH, hält Red Cat laut der Pressemitteilung bereits 15 Prozent an Steyr Motors.

Management signalisiert Verkaufsbereitschaft

CEO Julian Cassutti lässt in der Benachrichtigung verlautbaren: "Vier Jahre nach Beginn der Transformation von Steyr Motors freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit Red Cat als strategischem Partner an unserer Seite das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung zu gestalten." Er unterstützt das Angebot von Red Cat Holdings und empfiehlt, die Offerte anzunehmen.

Auch Rolf Wirtz, Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens, bewertet die Transaktion vorteilhaft und empfiehlt die Annahme: "Der Aufsichtsrat sieht in dem geplanten Zusammenschluss erhebliches strategisches Potenzial. Vorbehaltlich der Prüfung der in der Angebotsunterlage veröffentlichten rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen beurteilen wir die mögliche Transaktion positiv."

Österreich könnte zum EU-Hub von Red Cat werden

Laut gemeinsamer Erklärung will Red Cat am Standort in Österreich festhalten und diesen gegebenenfalls in den kommenden Jahren zu einem "zentralen Ausgangspunkt" für die gesamteuropäischen Aktivitäten des Konzerns ausbauen.

Dazu Jeff Thompson, CEO von Red Cat: "Wir sehen Österreich als zentral für die Zukunft des Unternehmens. Unser Ziel ist es, zusätzliche Ressourcen, Zugang zu Kunden und eine langfristige Nachfrage bereitzustellen, die [...] die weitere Expansion von Steyr Motors unterstützen können."

Markt preist hohe Übernahmewahrscheinlichkeit ein

Die Reaktion an der Börse erfolgte prompt. Unmittelbar nach Handelsstart verteuerten sich die Anteile von Steyr Motors um knapp 20 auf über 36 Euro. Das liegt zwar unter dem Angebotspreis von 39 Euro, der Abstand von nur rund 7 Prozent deutet jedoch darauf hin, dass Anlegerinnen und Anleger mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit dem Zustandekommen einer Übernahme rechnen.

Auch die Red-Cat-Aktie profitiert und legt am Handelsplatz Lang & Schwarz am Montagvormittag rund 3 Prozent zu. Für Anlegerinnen und Anleger des US-amerikanischen Verteidigungsspezialisten ist das Börsenjahr angesichts von Verlusten in Höhe von knapp 60 Prozent bislang aber überaus enttäuschend verlaufen.

Der unter Privatanlegerinnen und -anlegern zeitweise überaus beliebte Wert bleibt bislang ebenfalls hinter den Erwartungen zurück – hohe operative Verluste bestimmen hier das Bild. Mit der Übernahme von Steyr Motors würde Red Cat Holdings sein Ertragsprofil deutlich verbessern und einen großen Schritt in Richtung Profitabilität machen.

Fazit: Ein Gewinn für beide Seiten!

Der Angebotspreis von 39,00 Euro bewertet Steyr Motors mit rund 205 Millionen Euro beziehungsweise einem EV/EBITDA-Verhältnis von rund 25. Das ist teuer, aber nicht übertrieben für eine von Investoren gefragte Branche. Bezahlen kann Red Cat Holdings die Barofferte vollständig aus zur Verfügung stehenden Mitteln. Nach Abzug aller Verbindlichkeiten verfügt das Unternehmen über ein Nettovermögen von rund 311 Millionen US-Dollar.

Diese Mittel sind gut angelegt, wenn es Steyr Motors schon im kommenden Jahr gelingen sollte, den von Analystinnen und Analysten prognostizierten EBITDA-Gewinn von rund 21 Millionen Euro zu erwirtschaften – Red Cat Holdings hat in den zurückliegenden 12 Monaten einen EBITDA-Verlust von 97,5 Millionen US-Dollar erlitten, der damit auf einen Schlag um ein Viertel reduziert werden könnte.

Arbitrage-Anlegerinnen und -Anleger können den Abschlag der Steyr-Motors-Aktie gegenüber dem Angebotspreis für eine mittelfristige Spekulation nutzen, die Anteile von Red Cat Holdings sollten aktuell angesichts der charttechnisch schwierigen Ausgangslage noch gemieden werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



