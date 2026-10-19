AKTIE IM FOKUS
Vonovia nähern sich Jahrestief - Nervöse Blicke auf Berlin
- Vonovia bleibt knapp über dem Tief seit 2023
- Anleger fürchten rot-rot-grüne Koalition in Berlin
- Betroffen wären Konzerne ab 10.000 Wohnungen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Vonovia sind am Montag im frühen Handel nur wenige Cent über dem jüngsten Tief seit 2023 bei 16,185 Euro geblieben. Die Anleger schauen nervös Richtung Berlin, wo die Grünen und die SPD bald über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei entscheiden.
Im Falle einer rot-rot-grünen Regierung droht in der Hauptstadt die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände, wie das Sondierungspapier der drei Parteien verrät. Betroffen sein sollen private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen - wie Vonovia mit ihrer Tochter Deutsche Wohnen . Die Konzernee sollen dann nur einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen behalten dürfen./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 15,14 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,88 %/+105,50 % bedeutet.
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Auf die Sondierung folgt zunächst der Koalitionsvertrag. Wenn ich es richtig verstanden habe, steht das Thema Vergesellschaftung gegen (Wichtig) Entschädigung frühestens 2028 auf der Agenda und gleichzeitig unter dem Finanzierungsvorbehalt sowie einer juristischen Prüfung. Alles klare Indizien, dass das Vorhaben bereits gescheitert ist.
Sollte es am Montag wieder runter gehen, wird nachgelegt. Angenehmen Sonntag.
Ganz schön aufgeregte Diskussion hier. Allerdings scheinen die Rahmendaten der Vereinbarung eher darauf hinaus zu laufen, dass es nicht zu Vergesellschaftungen kommt. Warum?
Ich verstehe diesen Schwachsinn mit der Enteignung nicht. Wieso nimmt man die 16 Milliarden nicht und baut damit neue Wohnungen? Durch Enteignung entsteht kein neuer Wohnraum.