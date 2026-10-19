Vonovia nähern sich Jahrestief - Nervöse Blicke auf Berlin

Ganz schön aufgeregte Diskussion hier. Allerdings scheinen die Rahmendaten der Vereinbarung eher darauf hinaus zu laufen, dass es nicht zu Vergesellschaftungen kommt. Warum?

Zunächst wird alles um drei Jahre verschoben, damit auf die Schnelle keine Fehler gemacht werden, auch das BVG soll die Sache erst noch prüfen. Dann steht alles unter einem Finanzierungsvorbehalt, der angesichts der Haushaltslage in Berlin sicher Wirkung erzielen wird. Zumal das Geld ja auch für die 100.000 neuen geplanten Wohnungen benötigt wird.

Fazit: man wollte sich einigen, dafür musste die Vergesellschaftung beschlossen werden, aber die möchten nicht alle Beteiligten wirklich. Also musste man das so formulieren, dass die Vergesellschaftung kommen könnte, es sei denn, es geht halt leider doch nicht. Das nennt man Gesichtswahrung aller Beteiligten.

Jetzt müssen die Investoren das auch so sehen, und bis Montag ist ja noch reichlich Zeit, sodass keine panischen Schnellschüsse kommen werden.





Was hier aber bereits völlig richtig gesagt wurde: der explodierende Ölpreis könnte nächste Woche das größere Problem sein. Allerdings könnte auch hier bald Entwarnung kommen, wenn endlich die Wahlen in den USA gelaufen sind. Bis dahin wird der Iran den Ölpreis weiter steigen lassen, mit allen erdenklichen schmutzigen Mitteln…