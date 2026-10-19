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    AKTIE IM FOKUS

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    Vonovia nähern sich Jahrestief - Nervöse Blicke auf Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia bleibt knapp über dem Tief seit 2023
    • Anleger fürchten rot-rot-grüne Koalition in Berlin
    • Betroffen wären Konzerne ab 10.000 Wohnungen
    AKTIE IM FOKUS - Vonovia nähern sich Jahrestief - Nervöse Blicke auf Berlin
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Vonovia sind am Montag im frühen Handel nur wenige Cent über dem jüngsten Tief seit 2023 bei 16,185 Euro geblieben. Die Anleger schauen nervös Richtung Berlin, wo die Grünen und die SPD bald über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei entscheiden.

    Im Falle einer rot-rot-grünen Regierung droht in der Hauptstadt die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände, wie das Sondierungspapier der drei Parteien verrät. Betroffen sein sollen private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen - wie Vonovia mit ihrer Tochter Deutsche Wohnen . Die Konzernee sollen dann nur einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen behalten dürfen./ag/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 15,14 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +20,88 %/+105,50 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Vonovia - A1ML7J - DE000A1ML7J1

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Folgen der Berliner Vergesellschaftungspläne für Vonovia und die Kursreaktion am Montag. Einige erwarten Belastungen; andere sehen wegen einer dreijährigen Verschiebung, rechtlicher Prüfung und Finanzierungsvorbehalten geringe Umsetzungschancen. Ein Anleger berichtet vom Verkauf mit rund 30 % Verlust. Daneben werden konzerninterne Immobilienübertragungen und deren Besteuerung sowie steigende Ölpreise als Kursrisiko diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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