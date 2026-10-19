🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Sachsen-Anhalt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BSW wirbt bei Linken für Widerstand gegen Rüstungspläne

    Für Sie zusammengefasst
    • BSW will Rüstungspläne in Sangerhausen stoppen
    • BSW sucht Unterstützung der Linken für Antrag
    • Stadt sieht Chancen, Investor verhandelt noch
    Sachsen-Anhalt - BSW wirbt bei Linken für Widerstand gegen Rüstungspläne
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SANGERHAUSEN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Das BSW will eine mögliche Rüstungsansiedlung in Sachsen-Anhalt verhindern und dafür auf die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt zugehen. "Wir legen einen Antragsentwurf für die November-Sitzung vor und rufen insbesondere die Linke, aber auch alle anderen Fraktionen auf, sich an der Diskussion und an der Erarbeitung der Endfassung des Antrags zu beteiligen", sagte BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig der dpa. "Wir wollen die israelische Rüstungsschmiede in Sangerhausen verhindern."

    Die Linke habe im Wahlkampf eine ähnliche Position vertreten, so Wittig. "Wir hoffen, dass sie unsere ausgestreckte Hand nicht ausschlägt. Frieden sollte über jeder Brandmauer stehen!"

    Stadt Sangerhausen sieht eine Chance in der Ansiedlung

    Im BSW-Antrag heißt es, in Zusammenhang mit der geplanten Nutzung einer Industriegroßfläche in Sangerhausen werde in den Medien über eine mögliche Ansiedlung des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems oder eines verbundenen Unternehmens berichtet. Die Landesregierung soll demnach aufgefordert werden, die vorgesehenen Produktionsanlagen und Erzeugnisse sowie deren militärische Verwendungszwecke darzustellen. Förder- oder Unterstützungszusagen des Landes solle es nicht geben, hieß es.

    Die Stadt Sangerhausen verweist auf ihrer Website darauf, dass Unternehmen aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie derzeit neue Produktionsstandorte prüften. "Mehrere Regionen in Deutschland bemühen sich um die aktuell in den Medien thematisierte Investition. Auch die Stadt Sangerhausen nutzt die sich daraus ergebende Chance und beteiligt sich an den laufenden Gesprächen." Der potenzielle Investor führe derzeit Verhandlungen über die notwendigen Rahmenbedingungen. Die Öffentlichkeit solle umfassend informiert werden, sobald die offenen Fragen geklärt seien, hieß es./cki/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Sachsen-Anhalt BSW wirbt bei Linken für Widerstand gegen Rüstungspläne Das BSW will eine mögliche Rüstungsansiedlung in Sachsen-Anhalt verhindern und dafür auf die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt zugehen. "Wir legen einen Antragsentwurf für die November-Sitzung vor und rufen insbesondere die Linke, aber auch alle …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     