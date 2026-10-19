BSW wirbt bei Linken für Widerstand gegen Rüstungspläne

SANGERHAUSEN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Das BSW will eine mögliche Rüstungsansiedlung in Sachsen-Anhalt verhindern und dafür auf die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt zugehen. "Wir legen einen Antragsentwurf für die November-Sitzung vor und rufen insbesondere die Linke, aber auch alle anderen Fraktionen auf, sich an der Diskussion und an der Erarbeitung der Endfassung des Antrags zu beteiligen", sagte BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig der dpa. "Wir wollen die israelische Rüstungsschmiede in Sangerhausen verhindern."

Die Linke habe im Wahlkampf eine ähnliche Position vertreten, so Wittig. "Wir hoffen, dass sie unsere ausgestreckte Hand nicht ausschlägt. Frieden sollte über jeder Brandmauer stehen!"