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    Defence Therapeutics gewinnt den Preis für die beste Posterpräsentation und steht bei der World ADC San Diego 2026 im Mittelpunkt – eine wichtige Anerkennung in der Branche

    Defence Therapeutics gewinnt den Preis für die beste Posterpräsentation und steht bei der World ADC San Diego 2026 im Mittelpunkt – eine wichtige Anerkennung in der Branche
    Foto: adobe.stock.com

    Defence Therapeutics gewinnt den Preis für die beste Posterpräsentation und steht bei der World ADC San Diego 2026 im Mittelpunkt – eine wichtige Anerkennung in der Branche, die das Potenzial seiner Accum-Plattform unterstreicht

     

    Montreal, QC, Kanada, 19. Oktober 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das mithilfe seiner firmeneigenen Accum-Plattform für die Verabreichung von Wirkstoffen Therapeutika für die Präzisionsonkologie der nächsten Generation entwickelt, freut sich, zwei bedeutende Erfolge auf der World ADC San Diego 2026 bekanntgeben zu können, die vom 12. bis 15. Oktober stattfand: die Auszeichnung für die beste Posterpräsentation für seine Accum-ADC-Forschung sowie die Leitung einer Podiumsdiskussion auf der Hauptbühne gemeinsam mit international anerkannten Experten für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate („ADCs“).

     

    Diese Erfolge unterstreichen die zunehmende Anerkennung der Accum-Technologie von Defence in der weltweiten ADC-Community. Die World ADC ist eine führende internationale wissenschaftliche Konferenz, die Wissenschaftler und Innovatoren aus dem Bereich der Biotechnologie sowie Pharmaunternehmen zusammenbringt, die bei der Entwicklung von ADCs eine Vorreiterrolle einnehmen.

     

    Diese Anerkennung kommt für Defence zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Unternehmen seine Strategie vorantreibt, Accum durch wissenschaftliche Kooperationen, Profilprogramme zur Verbesserung von ADCs und Partnerschaften mit Pharmaunternehmen als Schlüsseltechnologie für ADCs der nächsten Generation zu etablieren.

     

    Anerkennung für wissenschaftliche Innovation:

     

    Defence erhielt die Auszeichnung für die beste Posterpräsentation 2026 für seine wissenschaftliche Präsentation mit dem Titel „Accum: A Plug-In Intracellular Trafficking Platform for Next-Generation ADCs“ („Accum: eine Plug-in-Plattform für den intrazellulären Transport für ADCs der nächsten Generation“), die von Dr. Guillaume Lefrançois, leitender Wissenschaftler bei Defence Therapeutics, vorgestellt wurde.

     

    Mit dieser Auszeichnung wird die wissenschaftliche Arbeit von Defence gewürdigt, die sich mit innovativen Ansätzen für den intrazellulären Transport und die Verabreichung von Wirkstoffen befasst – ein Bereich, der bei der Entwicklung von ADCs zunehmend an Bedeutung gewinnt.

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