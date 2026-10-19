Tradingchance
Adidas-(Turbo)-Calls mit hohen Chance bei weiterer Aufwärtsbewegung
Kann die Aktie auf dem Weg zu diesem Kursziel in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 180 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.
Nachdem sich die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) nach dem kräftigen Kursrückgang in den Sommermonaten im September knapp oberhalb der 140-Euro-Marke stabilisieren konnte, legte sie bis zum 16.10.26 auf bis zu 159,65 Euro zu. Im frühen Handel des 19.10.26 notierte die Aktie knapp darunter bei 159,10 Euro.
Wegen positiver Währungseffekte für die Jahre 2027 und 2028 für den Sportartikelhersteller bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 200 Euro ihre Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu diesem Kursziel in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 180 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.
Call-Optionsschein mit Strike bei 160 Euro
Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 160 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000UQ9KJC2, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 159,10 Euro mit 1,47 – 1,48 Euro gehandelt.
Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 160 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,81 Euro (+90 Prozent) steigern.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,852 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,852 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR9AA45, wurde beim Adidas-Kurs von 159,10 Euro mit 1,88 – 1,89 Euro gehandelt.
Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit auf 180 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,91 Euro (+107 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 133,187 Euro
Der SG-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 133,187 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE3QG15, wurde beim Adidas-Kurs von 159,10 Euro mit 2,67 – 2,68 Euro taxiert.
Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 180 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,68 Euro (+75 Prozent) steigern.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.