Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 19.10. - AT 20 schwach -1,08 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:03) bei 25.366,31 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: Zalando +2,90 %, Vonovia +2,36 %, Infineon Technologies +1,54 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,75 %, Continental -2,39 %, DHL Group -2,30 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.492,47 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Nemetschek +4,30 %, Elmos Semiconductor +3,24 %, PUMA +2,56 %
Flop-Werte: RENK Group -2,11 %, HENSOLDT -2,07 %, AUTO1 Group -1,69 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.013,24 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: OHB +4,86 %, Nemetschek +4,30 %, Elmos Semiconductor +3,24 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,07 %, Ottobock -1,78 %, Evotec -1,68 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:18) bei 6.145,38 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: ASML Holding +2,42 %, Nokia +1,90 %, Infineon Technologies +1,54 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,75 %, DHL Group -2,30 %, Vinci -1,35 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:19) bei 6.493,13 PKT und fällt um -1,08 %.
Top-Werte: OMV +0,58 %, DO & CO +0,56 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,52 %
Flop-Werte: STRABAG -1,73 %, Raiffeisen Bank International -0,66 %
Der CH 20 bewegt sich bei 14.319,30 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Swiss Re +1,97 %, Zurich Insurance Group +1,67 %, Givaudan +1,55 %
Flop-Werte: UBS Group -0,24 %, ABB -0,14 %
Der SE 30 steht aktuell (09:54:26) bei 3.267,82 PKT und fällt um -0,01 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +1,65 %, Tele2 (B) +1,37 %, Sandvik +1,28 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,00 %, Assa Abloy Registered (B) -0,68 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.590,00 PKT und verliert bisher -0,45 %.
Top-Werte: Allwyn +1,56 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,46 %, Coca-Cola HBC +1,44 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,88 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,62 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,46 %
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