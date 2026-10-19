BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 120 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate der Marinewerft dürften die Markterwartungen deutlich übertreffen und ein entscheidender Treiber für den Aktienkurs sein, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbedricht. Er rechnet zudem mit einer Anhebung des mittelfristigen Ergebnisziels (Ebit). Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit seinen reduzierten Liquiditätsannahmen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 05:22 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 83,20EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 09:56 Uhr) gehandelt.