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    Frankreich brennt, KI-Aktien brennen - aber sonst alles bullisch..!

    die erschreckenden Bilder aus Frankreich (aber auch aus anderen europäischen Ländern) zeigen den Abstieg Westeuropas..

    Frankreich brennt, KI-Aktien brennen - aber ansonsten ist alles bullisch, oder? Am Freitag waren es wieder Datencenter-Aktien (und Anleihen) wie Coreweave, die abverkauft wurden und so vor allem den Nasdaq 100 nach unten drückten mit dem größten Verlust seit Juni diesen Jahres. Über das Wochenende weitere negative Nachrichten: Microsoft kündigt den Datencenter-Deal mit Nscale in UK, das neue KI-Modell von DeepSeek zeigt, dass der Vorsprung der amerikanischen KI-Modelle gegenüber den Modellen aus China immer weiter schmilzt. Und so sah manches nach einem schwierigen Wochenstart für die Märkte aus - aber wundersamerweise ging es dann im asiatischen Handel doch nach oben (ohne plausiblen Grund). Aber ob das im europäischen Handel so bleibt, ist fraglich: die erschreckenden Bilder aus Frankreich (aber auch aus anderen europäischen Ländern) zeigen den Abstieg Westeuropas..

    Hinweis aus Video: Europa: Zerbricht die EU an ihren Herausforderungen? Aufstände in Frankreich, Italien und Belgien breiten sich aus

     

    Das Video "Frankreich brennt, KI-Aktien brennen - aber sonst alles bullisch..! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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