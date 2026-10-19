Frankreich brennt, KI-Aktien brennen - aber sonst alles bullisch..!

Frankreich brennt, KI-Aktien brennen - aber ansonsten ist alles bullisch, oder? Am Freitag waren es wieder Datencenter-Aktien (und Anleihen) wie Coreweave, die abverkauft wurden und so vor allem den Nasdaq 100 nach unten drückten mit dem größten Verlust seit Juni diesen Jahres. Über das Wochenende weitere negative Nachrichten: Microsoft kündigt den Datencenter-Deal mit Nscale in UK, das neue KI-Modell von DeepSeek zeigt, dass der Vorsprung der amerikanischen KI-Modelle gegenüber den Modellen aus China immer weiter schmilzt. Und so sah manches nach einem schwierigen Wochenstart für die Märkte aus - aber wundersamerweise ging es dann im asiatischen Handel doch nach oben (ohne plausiblen Grund). Aber ob das im europäischen Handel so bleibt, ist fraglich: die erschreckenden Bilder aus Frankreich (aber auch aus anderen europäischen Ländern) zeigen den Abstieg Westeuropas..

Hinweis aus Video: Europa: Zerbricht die EU an ihren Herausforderungen? Aufstände in Frankreich, Italien und Belgien breiten sich aus

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