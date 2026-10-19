Über 80 Goldziele nahe produzierender Buckreef-Mine!

Im Interview mit Goldinvest.de beleuchtet Brian Thurston, geologischer Leiter bei Cameo Resources (CSE: MEO / FSE: Z88), die Perspektiven auf dem Katoro-Goldprojekt in Tansania. In direkter Nachbarschaft zur produzierenden Buckreef-Mine im traditionsreichen Lake Victoria Goldfield haben geophysikalische Messungen und Oberflächenanalysen bereits über 80 hochkarätige Explorationsziele offengelegt.

Mit dem Start der Erstbohrungen geht das Vorhaben nun in seine richtungsweisende Phase über. Welche tektonischen Parallelen zu benachbarten Multi-Millionen-Unzen-Vorkommen besondere Fantasie wecken und wie das Management die nächsten operativen Schritte taktet, erläutert der Geologie-Experte im Detail.

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Cameo Resources: Erstbohrungen gestartet – was steckt im Goldprojekt Katoro?

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