Bandverletzung im Fuß
BVB ohne Karetsas in Aserbaidschan
- Karetsas fällt mit einer Bandverletzung am Fuß aus
- Auch gegen Frankfurt wird Karetsas nicht spielen
- Baku beendet Dortmunds intensive Reisewoche
DORTMUND/BAKU (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat die Champions-League-Reise nach Aserbaidschan ohne Konstantinos Karetsas angetreten. "Kos hat eine Bandverletzung im Fuß. Er wird nicht mit nach Baku fliegen und auch gegen Frankfurt nicht spielen können", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken vor dem Abflug nach Aserbaidschan. "Danach müssen wir dann von Tag zu Tag schauen." Eine genaue Diagnose teilten die Dortmunder nicht mit.
Der 18-Jährige hatte sich am Wochenende in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt. Der griechische Neuzugang musste den Rasen kurz nach seiner Einwechslung wieder verlassen und humpelte, gestützt von Betreuern, vom Feld. "Das ist natürlich ärgerlich. Aber ehrlicherweise haben wir auch Schlimmeres befürchtet, wenn man gesehen hat, wie die Mitspieler da reagiert haben, als er auf dem Boden lag und wie er vom Platz gehumpelt ist", sagte Ricken.
Borussia Dortmund tritt am Dienstagabend zum dritten Spieltag in der Champions League bei FK Sabah in Baku (18.45 Uhr/DAZN) an. Nach Reisen ins norwegische Bodö an den Polarkreis und nach Berlin am Wochenende markiert das Spiel in Aserbaidschan das Ende der intensiven Woche für die Dortmunder. Insgesamt stehen in sieben Tagen knapp 11.300 Reisekilometer für die Schwarz-Gelben auf dem Programm./dha/DP/zb
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Die völlig unnnötige Kovac Verlängerung ist ein Glücksfall für die BL, denn damit haben auch andere Mannschaften die Chance sich für die CL zu qualifizieren und das es der BVB mal nicht schaft ist unter Kovac ziemlich hoch. Hier wundern sich alle über den BVB, aber warum? Wie verlängert so bekommen. Wenn du dir Kovac ins Haus holst bekommst du eben Kovac Fussball, den übelsten Catenaccio Fußball und vorne irgendwie auf den Lucky punsh hoffen und dazwischen übelstes Ball hin- und hergeschiebe. Wer gegen die bisher grösste Schiessbude der Liga nicht mal ein Tor zustaande bekommt ist ganz unten angekommen. Der BVB spielt endgültig und unansehnlichsten. lanweiligsten, hässlichsten Fußball der Liga.
Und du erkennst nicht mal dass ich bereits in meinem ersten Posting dazu auf die Lösung gekommen war. Komischerweise hast du genau deshalb ja inhaltlich darauf reagiert.
Klar würde der Abstand noch größer.
Aber ein Push pro Offensivspiel und Attraktivität sondergleichen.
Bitte🙏
(Ok…..Kovac ist dagegen)