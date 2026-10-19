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    Bandverletzung im Fuß

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    BVB ohne Karetsas in Aserbaidschan

    Für Sie zusammengefasst
    • Karetsas fällt mit einer Bandverletzung am Fuß aus
    • Auch gegen Frankfurt wird Karetsas nicht spielen
    • Baku beendet Dortmunds intensive Reisewoche
    Bandverletzung im Fuß - BVB ohne Karetsas in Aserbaidschan
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND/BAKU (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat die Champions-League-Reise nach Aserbaidschan ohne Konstantinos Karetsas angetreten. "Kos hat eine Bandverletzung im Fuß. Er wird nicht mit nach Baku fliegen und auch gegen Frankfurt nicht spielen können", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken vor dem Abflug nach Aserbaidschan. "Danach müssen wir dann von Tag zu Tag schauen." Eine genaue Diagnose teilten die Dortmunder nicht mit.

    Der 18-Jährige hatte sich am Wochenende in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt. Der griechische Neuzugang musste den Rasen kurz nach seiner Einwechslung wieder verlassen und humpelte, gestützt von Betreuern, vom Feld. "Das ist natürlich ärgerlich. Aber ehrlicherweise haben wir auch Schlimmeres befürchtet, wenn man gesehen hat, wie die Mitspieler da reagiert haben, als er auf dem Boden lag und wie er vom Platz gehumpelt ist", sagte Ricken.

    Borussia Dortmund tritt am Dienstagabend zum dritten Spieltag in der Champions League bei FK Sabah in Baku (18.45 Uhr/DAZN) an. Nach Reisen ins norwegische Bodö an den Polarkreis und nach Berlin am Wochenende markiert das Spiel in Aserbaidschan das Ende der intensiven Woche für die Dortmunder. Insgesamt stehen in sieben Tagen knapp 11.300 Reisekilometer für die Schwarz-Gelben auf dem Programm./dha/DP/zb

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 3,06 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Transfer von Felix Nmecha angesichts berichteten Interesses aus der Premier League. Diskutiert werden Verkaufserlöse von 80 bis 100 Mio. Euro und eine Reinvestition in neue Spieler. Zudem steht der voraussichtlich mehrwöchige Ausfall von Konstantinos Karetsas als sportlicher Belastungsfaktor im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Bandverletzung im Fuß BVB ohne Karetsas in Aserbaidschan Borussia Dortmund hat die Champions-League-Reise nach Aserbaidschan ohne Konstantinos Karetsas angetreten. "Kos hat eine Bandverletzung im Fuß. Er wird nicht mit nach Baku fliegen und auch gegen Frankfurt nicht spielen können", sagte …
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