IG Metall
VW plant Gehälter bis 2030 einzufrieren
- VW plant Nullrunden für Gehälter bis 2030
- IG Metall warnt vor zehn Prozent Reallohnverlust
- IG Metall fordert fünf Prozent mehr im Tarifstreit
WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW -Beschäftigten drohen nach Darstellung der Industriegewerkschaft Metall jahrelange Nullrunden beim Gehalt. Es gebe Pläne, die Gehälter der weltweit mehr als 660.000 Beschäftigten bis 2030 einzufrieren, schreibt die IG Metall in einer Mitteilung auf ihrer Website. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.
"Der Europäische- und Weltkonzernbetriebsrat (E/WKBR) informierte heute im Intranet die Belegschaften über das Vorhaben des Konzernvorstandes", heißt es in der Mitteilung. Der Konzernvorstand habe "die Personalverantwortlichen weltweit zu "Nullrunden bis 2030" angewiesen, also dazu, das aktuelle Tarifniveau einzufrieren und jegliche Entgelterhöhungen auszusetzen". Diese neue Vorgabe sei bereits gültig, sie greife seit Anfang Oktober.
Der VW-Konzern breche damit mit der bisherigen Praxis, die in den weltweiten Personalkostenbudgets stets einen Inflationsausgleich vorgesehen und zudem laufend tarifliche Entgelterhöhungen einkalkuliert habe, kritisierte die IG Metall. Die Gewerkschaft befürchtet Reallohnverluste von mindestens zehn Prozent, sollte die Pläne verwirklicht werden.
Tarifverhandlungen beginnen
Im Volkswagen -Konzern beginnen voraussichtlich Ende November die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Verhandelt wird laut IG Metall sowohl über den VW-Haustarif als auch über den Flächentarif der Metall- und Elektroindustrie, der unter anderem für Audi, MAN und Porsche greift. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Geld.
Der Europäische- und Weltkonzernbetriebsrat nannte das Vorgehen des Konzerns absurd und verwies auf eine bisher fehlende Positionierung der Arbeitgeberseite für die Tarifverhandlungen. Die Betriebsräte erinnerten daran, dass die Personalkosten nur einen Bruchteil der Umsatzkosten ausmachten. Eine Stellungnahme von Volkswagen lag zunächst nicht vor.
Konzern steckt in riesigem Umbruch
Erst vor knapp einem Monat hatte Volkswagen fast alle Tarifverträge vor den jetzt anstehenden Verhandlungen gekündigt. Der Konzernvorstand will in den kommenden Jahren weltweit 50.000 Stellen streichen - zusätzlich zu bisherigen Abbauplänen im Konzern. Konkrete Programme müssen aber erst mit den Arbeitnehmern ausgehandelt werden. Darüber hinaus ist die Zukunft der VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie des Audi-Standorts Neckarsulm über die Jahre 2031 bis 2034 hinaus offen.
Bereits bei den Tarifverhandlungen 2024 hatten es neben Stellenstreichungen eine Nullrunde für 130.000 VW-Beschäftigte gegeben. Analog zum Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie fließt ein Gehaltsplus von fünf Prozent in zwei Stufen in einen Fonds und nicht auf die Konten der Angestellten/xma/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 68,42 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +2,31 %/+75,39 % bedeutet.
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Nicht pleite zu gehen ist fuer Aktionaere nicht hinreichend. Ein Unternehmen kann eine Insolvenz durch eine Rekapitalisierung abwenden, wobei sich in diesem Prozess die Eigentuemerstruktur aendert. Also im Resulat kann ein Unternehmen fortbestehen und Aktionaere koennen dabei trotzdem alles verlieren.
Bei der nachhaltigen Kostenschieflage ist VW fraglich und bei der renitenten Aufgabenvermeidung bildet sich keine Fortbestandsperspektive. Das sind nicht nur deutsche Gehälter und fehlende Produktivität, VW kriselt bis China und der dortige Wettbewerb zieht E-Mobilität voll bis zum Markterfolg durch. Dann sind die Abschiedslasten aus deutscher Produktion nicht getragen und auch nicht definiert. Von Energie bis Sozialbeitragslasten rührt sich im Umfeld nichts. Da ist nichts von einem belastbaren Fortbestandskonzept, die Produkte sind oft gut und wirtschaftlich hat VW seinen Frieden in einem konservierenden Auftritt. Da ist kein Investitionskonzept mit Marktführungsziel, man zieht sich immer weiter auf Zulieferer zurück und merkt schon nicht den Fehler fehlender eigener Fähigkeiten. Die österreichischen Opas meinen so irgendwie weiter Finanzen für sich saugen zu können, von BCG textlich gehübscht geht auch klarer Unfug in der öffentlichen Meinung durch.
Die neue Ente, die zeigt wie es geht.